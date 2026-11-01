Il Genoa vince ancora, Osmajic e Messias lanciano De Rossi. Al Lecce non basta Maleh
LECCE - Il Genoa espugna il Via del Mare battendo 2-1 il Lecce e conquista la terza vittoria consecutiva. I rossoblù di De Rossi tornano a vincere in trasferta e danno seguito al successo ottenuto contro la Juventus, salendo a 13 punti e allontanandosi dalla zona retrocessione. Resta invece ferma a 9 la squadra di Di Francesco che al triplice fischio viene chiamata sotto la curva dal popolo salentino.
Decidono Osmajic e Messias
Sotto una pioggia battente, i salentini provano a partire con aggressività e al 4' si rendono pericolosi con Stulic, che trova la risposta di Bijlow. Il Genoa, però, cresce rapidamente e all'11' passa in vantaggio: Junior Messias mette dalla sinistra un pallone insidioso al centro dell'area, dove Osmajic anticipa tutti e batte Falcone per lo 0-1. Il Lecce prova a reagire e al 22' ci prova Gorter, la conclusione in girata viene respinta da Bijlow. I rossoblù si dimostrano tuttavia più lucidi e concreti, trovando il raddoppio al 28': Traoré avvia l'azione, El Shaarawy serve Messias, che supera Falcone in uscita e deposita il pallone in rete, rendendo inutile il disperato tentativo di salvataggio di Tiago Gabriel. Sullo 0-2 la formazione giallorossa fatica a trovare spazi contro l'organizzata pressione degli ospiti, ma al 40' riesce a riaprire la partita grazie a una punizione di Maleh, deviata involontariamente da Osmajic alle spalle del proprio portiere. Il gol restituisce fiducia ai padroni di casa, che nel finale tornano ad attaccare con maggiore convinzione trovando addirittura il pari con Stulic, una deviazione con il braccio ravvisata dal Var annulla la gioia giallorossa e manda tutti al riposo sull'1-2.
Il Genoa espugna Lecce
Cessa la pioggia su Lecce e il primo tentativo del secondo tempo è di Gallo, che impegna Bijlow alla deviazione sopra la traversa sulla conclusione forte ma centrale. Il Genoa risponde con El Shaarawy che al 55' pizzica il palo con un tentativo a giro da fuori area. La battaglia si fa serrata, soprattutto in mezzo al campo, ma senza regalare particolari occasioni dalle parti dei due portiere, la migliore è per Vitinha che da distanza ravvicinata spara però alle stelle. All'80' torna a farsi vedere il Lecce con Paco Esteban che non riesce a ribadire in rete una respinta di Bijlow su conclusione dal limite di Fatah. Provano il forcing finale i padroni di casa, ma non riescono a trovare il guizzo per il pari con il Genoa che può festeggiare il terzo successo consecutivo. Successo prezioso per De Rossi che torna a vincere in trasferta uno scontro salvezza decisivo, qualche fischio del Via del Mare per gli uomini di Di Francesco.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS