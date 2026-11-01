Il Genoa vince ancora, Osmajic e Messias lanciano De Rossi. Al Lecce non basta Maleh

LECCE - Il Genoa espugna il Via del Mare battendo 2-1 il Lecce e conquista la terza vittoria consecutiva. I rossoblù di De Rossi tornano a vincere in trasferta e danno seguito al successo ottenuto contro la Juventus , salendo a 13 punti e allontanandosi dalla zona retrocessione. Resta invece ferma a 9 la squadra di Di Francesco che al triplice fischio viene chiamata sotto la curva dal popolo salentino.

Decidono Osmajic e Messias

Sotto una pioggia battente, i salentini provano a partire con aggressività e al 4' si rendono pericolosi con Stulic, che trova la risposta di Bijlow. Il Genoa, però, cresce rapidamente e all'11' passa in vantaggio: Junior Messias mette dalla sinistra un pallone insidioso al centro dell'area, dove Osmajic anticipa tutti e batte Falcone per lo 0-1. Il Lecce prova a reagire e al 22' ci prova Gorter, la conclusione in girata viene respinta da Bijlow. I rossoblù si dimostrano tuttavia più lucidi e concreti, trovando il raddoppio al 28': Traoré avvia l'azione, El Shaarawy serve Messias, che supera Falcone in uscita e deposita il pallone in rete, rendendo inutile il disperato tentativo di salvataggio di Tiago Gabriel. Sullo 0-2 la formazione giallorossa fatica a trovare spazi contro l'organizzata pressione degli ospiti, ma al 40' riesce a riaprire la partita grazie a una punizione di Maleh, deviata involontariamente da Osmajic alle spalle del proprio portiere. Il gol restituisce fiducia ai padroni di casa, che nel finale tornano ad attaccare con maggiore convinzione trovando addirittura il pari con Stulic, una deviazione con il braccio ravvisata dal Var annulla la gioia giallorossa e manda tutti al riposo sull'1-2.