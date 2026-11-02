Atalanta-Parma, probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove vederla in tv e streaming

La decima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Atalanta e Parma. La Dea viene dal pareggio contro la Fiorentina e sta facendo i conti con i tantissimi infortuni: a Firenze sono finiti ko anche Kristensen e Gaetano. Scavalcata dal Genoa, vincendo raggiungerebbe Napoli e Bologna a quota 14. I ducali sono reduci dal pari con l'Udinese ma tra i rimpianti, visto il rigore sbagliato da Bernabé che avrebbe potuto regalare i primi 3 punti della gestione Gilardino. La situazione in classifica è molto delicata: 5 punti, assieme proprio a Udinese e Fiorentina, e l'incubo retrocessione che persiste.