Gilardino: "Sappiamo il momento che stiamo attraversando"Parma

Atalanta-Parma, probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove vederla in tv e streaming

Sarri e Gilardino si affrontano nel posticipo della decima giornata di Serie A. Entrambi hanno bisogno di fare risultato visto il momento complicato
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Pubblicato il 02.11.2026, 07:41

2 min

Serie Aatalantaparma

La decima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Atalanta e Parma. La Dea viene dal pareggio contro la Fiorentina e sta facendo i conti con i tantissimi infortuni: a Firenze sono finiti ko anche Kristensen Gaetano. Scavalcata dal Genoa, vincendo raggiungerebbe Napoli e Bologna a quota 14. I ducali sono reduci dal pari con l'Udinese ma tra i rimpianti, visto il rigore sbagliato da Bernabé che avrebbe potuto regalare i primi 3 punti della gestione Gilardino. La situazione in classifica è molto delicata: 5 punti, assieme proprio a Udinese e Fiorentina, e l'incubo retrocessione che persiste.

Atalanta-Parma: dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Parma è in programma questa sera, 2 novembre, alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming su DAZN.

Atalanta-Parma: probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Keteleare, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Idele, Plaia, Levak, Zalewski, Samardzic, Sulemana. Indisponibili: Bellanova, Gaetano, Hien, Kessie, Kolasinac, Kossounou, Kristensen, Pompei, Raspadori, Scamacca.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Touré, Romero. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Carboni, Ndiaye, Fabbian, Konate, Cremaschi, Sierro, Frigan, Lontani, Almqvist, Diallo, Elphege. Indisponibili: Bernabé, Valenti.

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