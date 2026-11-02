Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
REGGIO EMILIA - Alle ore 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Fiorentina si affrontano nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi arrivano alla sfida in un momento complicato, con una sola vittoria nelle ultime sei partite e la pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio ancora da smaltire. La squadra di Alberto Aquilani è dunque chiamata a una reazione davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte, la Viola non vive una situazione migliore: i ragazzi di Paolo Vanoli sono alla ricerca di una vittoria che manca dall'11 settembre, dal 4-2 al Penzo contro il Venezia (tra l'altro unico successo fin qui), e il recente 2-2 contro l'Atalanta al Franchi ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Per entrambe, dunque, il match del Mapei Stadium rappresenta un'occasione fondamentale per ritrovare fiducia e punti preziosi in classifica.
Sassuolo-Fiorentina: diretta tv e streaming
Sassuolo-Fiorentina, posticipo della decima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Walukiewicz, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Muric, Satalino, Candè, Van der Brempt, Caleta-Car, Obradori, Sulemana, Lipani, Ghion, Dominguez, Bowie, Skjellerup, Pierini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Alex Jimenes, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodo, Valdepenas, Beldenti, Oulai, Gonçalves, Cianciulli, Gnonto, Beto, Croci.
ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Dei Giudici-Bianchini. IV UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Pezzuto.
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