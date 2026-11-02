Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

REGGIO EMILIA - Alle ore 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Fiorentina si affrontano nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi arrivano alla sfida in un momento complicato, con una sola vittoria nelle ultime sei partite e la pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio ancora da smaltire. La squadra di Alberto Aquilani è dunque chiamata a una reazione davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte, la Viola non vive una situazione migliore: i ragazzi di Paolo Vanoli sono alla ricerca di una vittoria che manca dall'11 settembre, dal 4-2 al Penzo contro il Venezia (tra l'altro unico successo fin qui), e il recente 2-2 contro l'Atalanta al Franchi ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Per entrambe, dunque, il match del Mapei Stadium rappresenta un'occasione fondamentale per ritrovare fiducia e punti preziosi in classifica.