Coco e Ismajli si salvano, Braganca e Vlasic non brillano: le pagelle di Frosinone-Torino

Dopo la sconfitta in rimonta subita nel turno infrasettimanale contro il Como (1-3), il Torino perde ancora e cade 2-0 allo Stirpe contro il Frosinone . A decidere l'incontro le reti nella ripresa di Ghedjemis (48') e Calò (93'). Volano i ciociari di Massimiliano Alvini che, reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, nel prossimo turno faranno visita al Cagliari sabato 7 novembre alle 15, in contemporanea alla sfida tra i granata di Ignazio Abate e il Lecce all'Olimpico Grande Torino.

Tchato 5.5 È il giocatore del Frosinone che fatica di più.

Amey (35’ st) ng.

Calvani 7 È semplicemente impeccabile in difesa. Non si fa mai superare, non sbaglia mai un intervento e vince praticamente tutti i duelli con gli attaccanti avversari.

Monterisi 6.5 Sempre puntuale quando è chiamato a compiere un intervento o una chiusura. Si fa valere pure nel gioco aereo.

Bracaglia 6 Soffre un po’ Belghali nei primi minuti di gara, poi gli prende le misure.

Calò 7.5 È il padrone del centrocampo. È autore di tante giocate di qualità e nei minuti di recupero chiude la partita con una precisa conclusione dalla distanza. Poco prima aveva anche colpito un palo.

Masini 6.5 Dà una grande mano al Frosinone in fase di non possesso riuscendo a recuperare diversi palloni.

Cichella (22’ st) 6 Entra bene e fa il suo in mezzo al campo.

Ghedjemis 7.5 Un gol segnato e almeno altri due sfiorati. Sulla fascia è praticamente imprendibile per gli esterni del Toro: una spina sul fianco costante.

Schmid 6 Dei tre trequartisti schierati inizialmente da Alvini è quello che il Toro riesce a contenere meglio.

Hasa (22’ st) 6 Ingresso di qualità.

Kvernadze 7 Se da una parte del campo Ghedjemis offre una spinta costante, dall’altra Kvernadze fa lo stesso. Gli manca però il gol.

Zerbin (35’ st) ng.

Raimondo 6.5 Fa reparto da solo e va due volte pericolosamente alla conclusione. Alla mezz’ora è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia che verrà valutato nei prossimi giorni.

Birligea (30’ pt) 6 Nella ripresa ha una buona occasione, ma non la sfrutta.

All. Alvini 7 Il suo Frosinone continua a sorprendere, a correre, macinare gioco e vincere. Contro un Toro che era reduce da un buon momento, la sua squadra gioca un’altra grande partita.

Pagelle Torino

Perri 5 Non festeggia nel migliore dei modi la convocazione in nazionale. Per due volte, con passaggi sbagliati, regala occasioni d’oro al Frosinone.

Coco 6.5 Senza alcune sue provvidenziali chiusure, in particolare il salvataggio sulla conclusione di Ghedjemis, il passivo per il Toro sarebbe potuto essere anche peggiore.

Ismajli 6.5 Si immola sulla conclusione a botta sicura di Ghedjemis dopo l’erroraccio di Perri in fase di costruzione. Riesce a contenere senza troppa fatica Birligea.

Comuzzo 6 Vede sbucare gli avversari un po’ da tutte le parti, riesce a mettere qualche pezza e nel finale impegna Palmisani.

Belghali 6 Qualche spunto in fase offensiva, ma neppure lui riesce a incidere come aveva fatto nelle ultime partite.

Oristanio (26’ st) 6 Come a Bologna entra e… non gli viene fischiato un rigore.

Vlasic 5.5 Prova a dare qualità alla manovra, ma ci riesce solamente a tratti. Con il passare dei minuti cala sempre di più e finisce per sbagliare più di una giocata.

Bragança 5 Dovrebbe far girare palla e dare il via alla manovra del gioco, ma non riesce mai a mostrare realmente la sua qualità.

Gineitis 5.5 Non dà seguito alla buona prestazione di martedì contro il Como. Commette alcuni errori dal punto di vista tecnico finendo per perdere più di un pallone.

Ilkhan (1’ st) 5.5 Sfortunato con la deviazione involontaria sul gol di Ghedjemis. Prova a costruire, ma gli manca sempre il passaggio decisivo.

Aboukhlal 5 In difficoltà in fase difensiva, pasticcione e sprecone in quella offensiva. In avvio liscia un pallone davanti a Palmisani, poi rischia il rosso con un fallo su Raimondo.

Patterson (1’ st) 5 Inizia la propria partita sulla fascia sinistra, la finisce a destra. Ma su entrambe le corsie non riesce a incidere.

Adams 5 Gioca la sua peggior partita di questa stagione. Non riesce praticamente mai a entrare realmente in partita.

Zapata (26’ st) 5 Avulso dal gioco. Fatica anche quando dovrebbe proteggere il pallone.

Simeone 5.5 Corre, pressa e non si può certo dire che non si dia da fare, ma combina troppo poco.

Kulenovic (35’ st) ng.

All. Abate 5 Quella di Frosinone è senza dubbio la peggior partita del suo Toro delle ultime settimane. La sua squadra cala vistosamente nella ripresa e al gol di Ghedjemis non segue la reazione che ci si sarebbe aspettati.

Pagella arbitro

Mucera 5 Il Frosinone protesta per il fallo di Aboukhlal su Raimondo, voleva l’espulsione, non solo l’ammonizione. Lascia perplessi la decisione di non fischiare un rigore su Oristanio, atterrato in scivolata da Bracaglia. Non ravvisato un fallo su Bragança nell’azione che ha portato al 2-0.