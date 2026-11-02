Lazio-Cagliari, pagelle: Isaksen pennellata d'autore, super Taylor, scossa Dele-Bashiru. Pinamonti e Gattuso...

Il miracolo di San Gennaro. Perché se la Lazio dopo dieci giornate è da sola in testa alla classifica di Serie A, il merito è tutto di Gattuso. Che batte il Cagliari 2-1, centra la nona vittoria totale, la sesta consecutiva di un campionato che sta prendendo una piega inaspettata. Sembrava il momento di fermarsi o almeno di rallentare, merito del Cagliari e della sua organizzazione difensiva perfetta, crollata grazie al gol finale di Pinamonti, pesantissimo per migliorare ulteriormente la fisionomia di una classifica che ora vede la Lazio a +3 sull'Inter. Neanche Eriksson, nell’anno dell’ultimo scudetto, stagione 1999-2000, era partito così forte: quella squadra si fermò proprio alla decima giornata nel derby contro la Roma. Gattuso è andato oltre, spingendo la Lazio a un primato in solitaria che a Formello mancava da sedici anni. Meritato e sudato, considerando un Cagliari in crisi di risultati ma con un piano tattico chirurgicamente messo a punto per togliere entusiasmo alla Lazio. Era pure andato avanti nel punteggio Pisacane, con l’unico tiro in porta della partita e Nzola a imbucare dopo un affondo di Fadera letto male dalla Lazio. Spazientita e poco lucida nel fronteggiare un Cagliari ordinatissimo, bucato solo da una perla di Isaksen che trova il quarto gol nelle ultime cinque partite con una prodezza mancina da fuori area. Alla ripresa la Lazio con fatica trova un buon ritmo per scompigliare la difesa sarda, che mostra le prime crepe e si salva quando Taylor, da pochi passi, potrebbe già deciderla. Non basta ancora a Gattuso, che allora la vince coi cambi: dentro Pedraza e Pinamonti e svolta che arriva da lì a poco. Deiola rimane a terra colpito alla testa da una pallonata di Dele-Bashiru, l’arbitro Colombo non ferma l’azione, e Lazio che costruisce fino al tap-in dell’ex Sassuolo, di testa sull’assist del terzino spagnolo. È apoteosi.