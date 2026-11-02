Poker Fiorentina, Vanoli ritrova il sorriso. Sassuolo ancora ko, non basta Lauriente

La Fiorentina di Paolo Vanoli torna a vincere dopo cinque partite senza successi e batte 4-2 il Sassuolo al Mapei Stadium. I neroverdi sono passati in vantaggio al 25' con Lauriente, su assist di Sebastiano Esposito, ma Pellegrino ha pareggiato nel recupero del primo tempo, servito da Njie. All’inizio della ripresa proprio Njie, su passaggio di Brescianini, ha portato avanti i viola. Lauriente ha risposto con il gol del 2-2 al 68. All’79' Gonçalves, entrato dalla panchina, ha servito a Mastantuono l’assist per il gol del tris viola prima del definitivo poker di Valdepenas nei minuti di recupero. La Fiorentina sale a 8 punti, aggancia il Sassuolo ed esce dalla zona retrocessione, mentre per i neroverdi è la quarta sconfitta consecutiva.