Vanoli: "Fiorentina, vittoria che aspettavamo da tempo". Aquilani non ingrana: "Troppa fragilità"

“Sono felice per i ragazzi, era da tempo che la meritavano e per errori nostri e per maturità non ci siamo arrivati, ma era la strada giusta. Noi siamo la Fiorentina, con questa maglia indossiamo qualcosa di importante, questi ragazzi hanno la prospettiva di fare cose importanti. Chi è entrato ci ha fatto vedere che potevamo uscire da questo momento”. Lo ha detto Paolo Vanoli a Dazn dopo la partita vinta dalla sua Fiorentina sul campo del Sassuolo nel decimo turno di Serie A. “Ho più di un giocatore importante, sto conoscendo questi ragazzi piano piano ed è normale che a volte devi sistemare un po' di cose. Sono convinto di avere una squadra di valore, ma questo valore deve trasformarsi in risultato. Questa sera chi è entrato lo ha fatto bene ma non possiamo prendere 2 gol a partita. La vittoria aiuta ad avere più autostima e consapevolezza. Io allo spogliatoio ho detto che Pedro Goncalves è un esempio di professionalità” ha aggiunto il tecnico viola. “Io penso che abbiamo interpreti per fare tante cose, ma il problema è la disponibilità. Difendere vuol dire difendere anche con la palla e commettere meno errori tecnici, tenere di più la palla. La qualità non deve essere fine a se stessa ma al servizio della squadra, siamo un gruppo e abbiamo bisogno di tutti” ha concluso Vanoli.

Le parole di Aquilani Questo, invece, il commento del tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani: "Abbiamo fatto una partita diversa, dove ci siamo abbassati un po’ di più e abbiamo cercato di proteggere la nostra fase difensiva, ma con il vantaggio eravamo ordinati e stavamo controllando. Dopo abbiamo preso il goal all’ultimo minuto del primo tempo e sembrava che fosse cascato il mondo" ha detto a Dazn. Poi, ha aggiunto: "Questo non va bene, c’è troppa fragilità sotto questo punto di vista perché come le cose si mettono male, allora vuol dire che puoi prendere uno, due o cinque gol non cambia niente. Questo aspetto non va bene, le partite si possono riprendere perché bisogna restare in partita. Abbiamo giocatori forti che possono fare gol in qualsiasi momento, ma devi capire che un gol in più fa male per i numeri e per il corso della partita. Prendiamo troppi gol in maniera troppo semplice dagli avversari".