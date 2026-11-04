Serie A, tre motivi dietro i tanti gol: copiamo l’Europa che… ha copiato Gasperini

Sarà la tendenza dell’Europa d’élite a giocarsela più apertamente - il manifesto nel 5 a 4 rifilato dal Psg al Bayern nella semifinale della scorsa Champions League -, sarà la voglia anche un po’ inconscia di restituire al gioco la sua dose di divertimento puro. Qualche gol, qualche dribbling in più nel tentativo di creare superiorità numerica, anche qualche tiro da fuori area, specialità che sembrava quasi relegata a un altro calcio. Non quello per cui o entri in porta col pallone o niente. Sarà, prosaicamente, perché il livello qualitativo dei difensori è calato. Contestualmente, però, va detto che è calato anche quello degli attaccanti: non ci sono più i Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta o Paolo Maldini, ma nemmeno i Gabriel Batistuta, Ronaldo il Fenomeno o David Trezeguet. Una sull’altra, concause di una tendenza che piace ma non a tutti. «Questo non è calcio», frena chi, sostenuto da italiche e quindi precise radici tattiche, ritiene smarrirsi in questo florilegio di occasioni e reti segnate l’equilibrio difensivo. Un obiettivo, la vittoria, due strade per conseguirla: puntando alla gestione del pallone e al dominio del gioco, o tenendo più basso il baricentro impostando molto dello sviluppo della manovra offensiva in ripartenza. La tendenza confermata dai numeri - si segna di più, e anche i tiri in porta sono aumentati - come sostenuto dalle tabelle a corredo dell’inchiesta va comunque nella direzione di una proposta più aperta, disposta al rischio e orientata al controllo del pallone.

Lazio e Frosinone, le sorprese della Serie A puntano sul gioco offensivo Si prendano le due sorprese del campionato: la Lazio che in pochi avrebbero dato prima della classifica dopo 10 turni, e il Frosinone che forse nessuno poteva immaginare sesto sempre dopo lo stesso numero di giornate. Ebbene Gattuso non si sta preoccupando di prendere uno o due gol, pur di segnarne sempre uno in più dell’avversario. E così pure la pensa Alvini: 11 gol segnati nelle ultime tre partite, 5 subiti. Prima di superare il Torino (2-0) e il Lecce (5-1), contro l’Atalanta era finita 4-4. Epilogo raro ma plausibile, se davanti al Frosinone di Alvini si piazza l’Atalanta di Sarri. Il quale ancora non ha trovato la direzione giusta, in nerazzurro, ma che da anni propone un gioco tutt’altro che speculativo. E senza dubbio non specula Amorim, il quale forse dopo il derby ha invece intrapreso la strada corretta. Imboccata da tempo da Fabregas, altro tecnico disposto a concedere qualcosa pur di occupare la metà campo avversaria. Fin Allegri, che fu mago nel cucire la famosa coperta corta stendendola su innumerevoli vittorie di corto muso, si è di recente aperto al “qualcosa va concesso”. Pur con ritorni di fiamma anche intensi verso la gestione e la ripartenza.