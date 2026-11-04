Serie A, tre motivi dietro i tanti gol: copiamo l’Europa che… ha copiato Gasperini
Sarà la tendenza dell’Europa d’élite a giocarsela più apertamente - il manifesto nel 5 a 4 rifilato dal Psg al Bayern nella semifinale della scorsa Champions League -, sarà la voglia anche un po’ inconscia di restituire al gioco la sua dose di divertimento puro. Qualche gol, qualche dribbling in più nel tentativo di creare superiorità numerica, anche qualche tiro da fuori area, specialità che sembrava quasi relegata a un altro calcio. Non quello per cui o entri in porta col pallone o niente. Sarà, prosaicamente, perché il livello qualitativo dei difensori è calato. Contestualmente, però, va detto che è calato anche quello degli attaccanti: non ci sono più i Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta o Paolo Maldini, ma nemmeno i Gabriel Batistuta, Ronaldo il Fenomeno o David Trezeguet. Una sull’altra, concause di una tendenza che piace ma non a tutti. «Questo non è calcio», frena chi, sostenuto da italiche e quindi precise radici tattiche, ritiene smarrirsi in questo florilegio di occasioni e reti segnate l’equilibrio difensivo. Un obiettivo, la vittoria, due strade per conseguirla: puntando alla gestione del pallone e al dominio del gioco, o tenendo più basso il baricentro impostando molto dello sviluppo della manovra offensiva in ripartenza. La tendenza confermata dai numeri - si segna di più, e anche i tiri in porta sono aumentati - come sostenuto dalle tabelle a corredo dell’inchiesta va comunque nella direzione di una proposta più aperta, disposta al rischio e orientata al controllo del pallone.
Lazio e Frosinone, le sorprese della Serie A puntano sul gioco offensivo
Si prendano le due sorprese del campionato: la Lazio che in pochi avrebbero dato prima della classifica dopo 10 turni, e il Frosinone che forse nessuno poteva immaginare sesto sempre dopo lo stesso numero di giornate. Ebbene Gattuso non si sta preoccupando di prendere uno o due gol, pur di segnarne sempre uno in più dell’avversario. E così pure la pensa Alvini: 11 gol segnati nelle ultime tre partite, 5 subiti. Prima di superare il Torino (2-0) e il Lecce (5-1), contro l’Atalanta era finita 4-4. Epilogo raro ma plausibile, se davanti al Frosinone di Alvini si piazza l’Atalanta di Sarri. Il quale ancora non ha trovato la direzione giusta, in nerazzurro, ma che da anni propone un gioco tutt’altro che speculativo. E senza dubbio non specula Amorim, il quale forse dopo il derby ha invece intrapreso la strada corretta. Imboccata da tempo da Fabregas, altro tecnico disposto a concedere qualcosa pur di occupare la metà campo avversaria. Fin Allegri, che fu mago nel cucire la famosa coperta corta stendendola su innumerevoli vittorie di corto muso, si è di recente aperto al “qualcosa va concesso”. Pur con ritorni di fiamma anche intensi verso la gestione e la ripartenza.
Gasperini precursore del calcio offensivo: la Serie A riscopre il divertimento
Si scriveva inizialmente di un orientamento stimolato dal contesto europeo e così è, però in Italia c’è un allenatore che ha avuto il merito, con il suo gioco da decenni fatto di uno contro uno e pressing asfissiante, di essere modello per quello stesso calcio europeo al quale adesso la Serie A sta guardando: Gian Piero Gasperini, di questo processo tecnico-tattico che sta investendo il campionato italiano, è precursore. Al netto di quale sia il punto di vista - meglio uno 0-0 scacchistico del 5-4 tra Psg e Bayer, o viceversa - la sensazione è che dopo aver imbottigliato il calcio in interpretazioni pionieristiche del Var, oltretutto causa di pause tremendamente lunghe imposte alle partite, servisse un po’ di sano divertimento. Immediato come un gol che, a differenza delle marcature preventive, non ha bisogno di essere spiegato. Sviluppiamo il tema con Giancarlo Camolese, vice presidente dell’Associazione italiana allenatori e docente del Settore tecnico della Figc, Mario Beretta, presidente del Settore tecnico della Figc, e Gianni De Biasi, allenatore con esperienza internazionale maturata anche guidando le nazionali di Albania (condotta alla prima, storica qualificazione alla fase finale di un Europeo, nel 2016) e Azerbaigian.
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