Monza-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Gli uomini di Sarri scendono in campo al Brianteo per contendere all’ex Juric l’11ª giornata di campionato
L’Atalanta scende in campo a Monza per l’11ª giornata di campionato. Reduce dal pareggio intero con il Kairat Almaty in Conference League e prima ancora dal crollo casalingo contro il Parma, la Dea ritrova ora l’ex Juric, che all’ultima uscita stagionale si è arreso al Bologna al Dall’Ara. Gli uomini di Sarri sono chiamati a ritrovare un successo che in Serie A manca dal 12 ottobre (3-1 sul Venezia a Bergamo), i brianzoli devono invece provare a replicare quanto fatto in occasione dell’ultima vittoria in campionato conquistata in casa contro il Cagliari (4-0). Al rientro dalla sosta, Monza e Atalanta saranno impegnate rispettivamente contro Fiorentina (23/11 in casa) e Inter (22/11 in casa).
Monza-Atalanta: quando e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Juric e Sarri è in programma alle ore 15 di domenica 8 novembre presso lo stadio Brianteo di Monza. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Monza-Atalanta: le probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.
Arbitro: Allegretta; Assistenti Vecchi-Barone; Quarto ufficiale: Sozza; Var: La Penna; Ass. Var.: Fabbri.
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