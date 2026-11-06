Monza-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

L’Atalanta scende in campo a Monza per l’11ª giornata di campionato. Reduce dal pareggio intero con il Kairat Almaty in Conference League e prima ancora dal crollo casalingo contro il Parma, la Dea ritrova ora l’ex Juric, che all’ultima uscita stagionale si è arreso al Bologna al Dall’Ara. Gli uomini di Sarri sono chiamati a ritrovare un successo che in Serie A manca dal 12 ottobre (3-1 sul Venezia a Bergamo), i brianzoli devono invece provare a replicare quanto fatto in occasione dell’ultima vittoria in campionato conquistata in casa contro il Cagliari (4-0). Al rientro dalla sosta, Monza e Atalanta saranno impegnate rispettivamente contro Fiorentina (23/11 in casa) e Inter (22/11 in casa).