Cagliari e Frosinone in campo alla Unipol Domus per l’11ª giornata di campionato. Gli uomini di Pisacane si presentano all’appuntamento con una classifica congelata a quota 13 punti da 4 giornate (l’ultimo punto raccolto rimanda alla sfida interna con la Juventus). Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Alvini, la cui classifica è di tutt’altra natura, con 20 punti che raccontano di una vera e propria rivelazione della Serie A. Al rientro dalla sosta, Cagliari e Frosinone (che all’ultima uscita ha sconfitto il Torino allo Stirpe) saranno rispettivamente impegnati contro Como (21/11 al Sinigaglia) e Milan (22/11 a San Siro.