Cagliari-Frosinone: probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Le formazioni di Pisacane e Alvini scendono in campo alla Unipol Domus per l’11ª giornata di campionato
Cagliari e Frosinone in campo alla Unipol Domus per l’11ª giornata di campionato. Gli uomini di Pisacane si presentano all’appuntamento con una classifica congelata a quota 13 punti da 4 giornate (l’ultimo punto raccolto rimanda alla sfida interna con la Juventus). Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Alvini, la cui classifica è di tutt’altra natura, con 20 punti che raccontano di una vera e propria rivelazione della Serie A. Al rientro dalla sosta, Cagliari e Frosinone (che all’ultima uscita ha sconfitto il Torino allo Stirpe) saranno rispettivamente impegnati contro Como (21/11 al Sinigaglia) e Milan (22/11 a San Siro.
Cagliari-Frosinone: quando e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Pisacane e Alvini è in programma alle ore 15 di sabato 7 novembre presso la Unipol Domus di Cagliari. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Cagliari-Frosinone: le probabili formazioni
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodriguez; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini; Mendy, Kevin Carlos. Allenatore: Pisacane.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini.
Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Moro-Colaianni; Quarto ufficiale: Perri; Var: Marini; Ass. Var.: Prontera.
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