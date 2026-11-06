Parma-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Le formazioni di Gilardino e Palladino scendono in campo al Tardini per l’11ª giornata di campionato
Tempo di derby al Tardini, dove Parma e Bologna si ritrovano per contendersi l’11ª giornata di campionato. Stesa l’Atalanta a Bergamo e ridato fiato una classifica ostaggio della crisi di risultati, gli uomini di Gilardino ricevono ora il Bologna, che come i Ducali hanno già conosciuto un cambio in panchina per puntare a risollevare le sorti della stagione. La formazione di Palladino si presenta all’appuntamento con 14 punti e una striscia di 3 vittorie consecutive, di cui l’ultima in casa contro il Monza. La prossima giornata, Parma e Bologna saranno impegnate rispettivamente contro Udinese (22/11 al Dall’Ara) e Roma (21/11 al Tardini).
Parma-Bologna: quando e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Gilardino e Palladino è in programma alle ore 18 di sabato 7 novembre presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Parma-Bologna: le probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani. Allenatore: Gilardino.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.
Arbitro: Zufferli; Assistenti: Trinchieri-Chiavaroli; Quarto ufficiale: Arena; Var: Meraviglia; Ass. Var.: Ghersini.
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