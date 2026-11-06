Parma-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Tempo di derby al Tardini, dove Parma e Bologna si ritrovano per contendersi l’11ª giornata di campionato. Stesa l’Atalanta a Bergamo e ridato fiato una classifica ostaggio della crisi di risultati, gli uomini di Gilardino ricevono ora il Bologna, che come i Ducali hanno già conosciuto un cambio in panchina per puntare a risollevare le sorti della stagione. La formazione di Palladino si presenta all’appuntamento con 14 punti e una striscia di 3 vittorie consecutive, di cui l’ultima in casa contro il Monza. La prossima giornata, Parma e Bologna saranno impegnate rispettivamente contro Udinese (22/11 al Dall’Ara) e Roma (21/11 al Tardini).