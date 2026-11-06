Venezia-Udinese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Nell’anticipo dell’11ª giornata di Serie A al Penzo si affrontano le ultime due della classe. Esordio da ex per Zanetti sulla panchina friulana
VENEZIA - Ad aprile l’11ª giornata di Serie A sarà la sfida salvezza in programma alle 20.45 al Penzo tra Venezia e Udinese. Fanalino di coda del nostro campionato, arrivano alla gara dopo un avvio di stagione da incubo. I lagunari di Davide Nicola, subentrato a Giovanni Stroppa, fin qui hanno incassato nove sconfitte, mentre gli unici tre punti sono arrivati con il sorprendente successo ottenuto tra le mura amiche contro il Napoli: una vittoria firmata AKor Adams e Filip Stankovic, autore di una prestazione clamorosa e bravissimo a neutralizzare il calcio di rigore di De Bruyne. I friulani, invece, erano partiti bene, fermando sull’1-1 il Como all’esordio e battendo 3-2 il Monza in trasferta. Poi, però, un solo punto - lo 0-0 al Tardini contro il Parma - nelle altre otto ha portano all’esonero di Kosta Runjaic. A prendere il suo posto sulla panchina bianconera è stato Paolo Zanetti che fa il proprio debutto contro la formazione allenata dal 2020 al 2022 e condotta in massima serie nella stagione 2020-21.
Venezia-Udinese: diretta tv e streaming
Venezia-Udinese, anticipo dell’11ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 al Penzo di Venezia e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming du Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Venezia-Udinese
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Mazzocchi; Adams, Yeboah. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Montipò, Gomes, Bella-Kotchap, Sagrado, Schingtienne, Basic, Helgason, Haps, Correia, Duncan, Dagasso, Lisman, Rrahmani, Lauberbach, Fernandez.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Zanetti.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Kabasele, Ebosse, Arizala, Miller, Lovric, Zarraga, Chakvertadze, Unai Gomez, Bayo, Jovanovic, Vinciati.
ARBITRO: Sacchi di Macerata. ASSISTENTI: Imperiale-Mondin. IV UFFICIALE: Bonacina. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Pezzuto.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS