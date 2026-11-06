Venezia-Udinese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

VENEZIA - Ad aprile l’11ª giornata di Serie A sarà la sfida salvezza in programma alle 20.45 al Penzo tra Venezia e Udinese. Fanalino di coda del nostro campionato, arrivano alla gara dopo un avvio di stagione da incubo. I lagunari di Davide Nicola, subentrato a Giovanni Stroppa, fin qui hanno incassato nove sconfitte, mentre gli unici tre punti sono arrivati con il sorprendente successo ottenuto tra le mura amiche contro il Napoli: una vittoria firmata AKor Adams e Filip Stankovic, autore di una prestazione clamorosa e bravissimo a neutralizzare il calcio di rigore di De Bruyne. I friulani, invece, erano partiti bene, fermando sull’1-1 il Como all’esordio e battendo 3-2 il Monza in trasferta. Poi, però, un solo punto - lo 0-0 al Tardini contro il Parma - nelle altre otto ha portano all’esonero di Kosta Runjaic. A prendere il suo posto sulla panchina bianconera è stato Paolo Zanetti che fa il proprio debutto contro la formazione allenata dal 2020 al 2022 e condotta in massima serie nella stagione 2020-21.