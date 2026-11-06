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Torino-Lecce: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I granata di Ignazio Abate ospitano i salentini di Eusebio Di Francesco nell’11ª giornata del campionato di Serie A

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Pubblicato il 06.11.2026, 10:23

2 min

TorinoLecceprobabili formazioni

TORINO - Reduce dalle sconfitte contro Como (1-3) e Frosinone (2-0), il Torino vuole tornare a correre e sabato 7 novembre alle ore 15 ospita all’Olimpico il Lecce nell’11° turno del campionato di Serie A. I granata di Ignazio Abate hanno fin qui alternato ottime prestazioni ad altre un po’ più deludenti, ma hanno comunque un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione, conquistato grazie alle tre vittorie consecutive inanellate contro Udinese (2-1), Parma (0-3) e Monza (3-2) prima del doppio stop. Non conoscono invece mezze misure i salentini di Eusebio Di Francesco che ha messo insieme tre vittorie e sette sconfitte, le ultime tre di fila contro Juve (0-2), Frosinone (5-1) e Genoa (1-2).

Torino-Lecce: diretta tv e streaming

Torino-Lecce, gara valida per l’11° turno del campionato di Serie A, è in programma sabato 7 novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

 

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Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

A disposizione: Mascardi, Siviero, Cömert, Biraghi, Aboukhlal, Ilkhan, Gineitis, Casadei, Patterson, Oristanio, Kulenovic, Zapata, Pellegri. 

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Koulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Siebert, Scott, Ndaba, Fofana, Kaba, Gorter, Gandelman, Esteban.

ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Costanzo-Garzelli. IV UFFICIALE: Calzavara. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Camplone. 

 

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