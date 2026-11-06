Roma-Sassuolo: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
I giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci dalla dolorosa sconfitta in Champions League contro il Manchester United (rimontati dallo 0-2 al 3-2), ospitano all’Olimpico i neroverdi del grande ex Alberto Aquilani
ROMA - Vincere e mettersi immediatamente alle spalle la clamorosa rimonta subita in Champions all’Old Trafford contro il Manchester United (da 0-2 a 3-2). È questo l’obietto della Roma che sabato 7 novembre alle ore 20.45 ospita all’Olimpico il Sassuolo nell’11ª giornata del campionato di Serie A. Insieme alla Lazio capolista, i giallorossi sono l’unica formazione ancora imbattuta dopo dieci gare. Le uniche battute d’arresto sono arrivate contro Inter (2-2 dopo essere stati avanti 2-0), Como (0-0) e Napoli (3-3). Dopodiché i capitolini hanno fatto l’en plein battendo 4-0 Fiorentina e Lecce, 2-1 l’Atalanta, 2-0 Torino e Genoa, 4-2 il Cagliari e 5-2 l’Udinese. Le scorie della beffa europea potrebbero giocare brutti scherzi: toccherà dunque al mister Gian Piero Gasperini entrare nella testa dei giocatori per azzerare tutto e ripartire. Decisamente più complesso, invece, il momento degli emiliani, reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei, di cui quattro consecutive. Con appena otto punti conquistati in dieci partite, i neroverdi occupano una zona pericolosa, pertanto urge invertire la rotta. Emozioni speciali per il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani, prodotto del settore giovanile della Roma e in prima squadra nella stagione 2002-03 e poi dal 2004 al 2009.
Roma-Sassuolo: diretta tv e streaming
Roma-Sassuolo, gara valida per l’11ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 7 novembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Mancini, Lulli, Mora, Di Nunzio, Castro, Camara.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Walukiewicz, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Muric, Satalino, Candé, Van der Brempt, Caleta-Car, Obrador, Adzic, Sulemana, Lipani, Ghion, Dominguez, Bowie, Skjellerup, Pierini.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Peretti-Scatragli. IV UFFICIALE: Abisso. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Guida.
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