Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Inter-Como: diretta tv e streaming

Inter-Como, gara valida per l’11° turno del campionato di Serie A, è in programma domenica 8 novembre alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter-Como

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Diouf, Dimarco, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Mosconi, Lavelli, Bonny.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Caqueret, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli.

ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Colarossi-Bahri. IV UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Paterna. ASS. VAR: Gariglio.

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