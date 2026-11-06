Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
Reduci dalle vittorie in Champions League rispettivamente contro Feyenoord (0-3) e Lens (1-9), Chivu e Fabregas si affrontano al Meazza in una sfida imperdibile
MILANO - Sale l’attesa per la sfida d’alta classifica tra Inter e Como valida per l’11ª giornata di Serie A in programma domenica 8 novembre alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri, rinfrancati dal successo in Champions League al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord (0-3), vogliono mettersi alle spalle il brutto ko subito nel derby contro il Milan (3-1), prima sconfitta stagionale in campionato. Un capitombolo fragoroso quello dei campioni d’Italia in carica che ha permesso alla Lazio di balzare da sola in vetta alla classifica. Sono invece due le lunghezze che separano l’Inter, a quota 25, dal Como (23). Percorso netto fin qui per la formazione di Chivu che davanti ai propri tifosi ha ottenuto cinque vittorie in altrettante gare. I lariani, reduci dal pirotecnico 9-1 inflitto in trasferta al Lens in Champions League, hanno la migliore retroguardia del torneo insieme alla Lazio con appena otto reti incassate. Dopo una leggera flessione che aveva portato alla sconfitta dello Stirpe contro il Frosinone (2-0) e al pareggio al Sinigaglia contro la Roma (0-0), la formazione di Cesc Fabregas è tornata a galoppare e ha inanellato una striscia di quattro successi consecutivi superando una dietro l’altro Fiorentina (1-3), Sassuolo (2-0), Torino (1-3) e Venezia (1-0). Prima della lunga sosta per le Nazionali di novembre, però, c’è da superare l’esame Inter a San Siro.
Inter-Como: diretta tv e streaming
Inter-Como, gara valida per l’11° turno del campionato di Serie A, è in programma domenica 8 novembre alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport Calcio (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Inter-Como
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Diouf, Dimarco, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Mosconi, Lavelli, Bonny.
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Caqueret, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli.
ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Colarossi-Bahri. IV UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Paterna. ASS. VAR: Gariglio.
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