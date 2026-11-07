TORINO - Reduce dalle sconfitte contro Como (1-3) e Frosinone (2-0), il Torino vuole tornare a correre e sabato 7 novembre alle ore 15 ospita all’Olimpico il Lecce nell’11° turno del campionato di Serie A. I granata di Ignazio Abate hanno fin qui alternato ottime prestazioni ad altre un po’ più deludenti, ma hanno comunque un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione, conquistato grazie alle tre vittorie consecutive inanellate contro Udinese (2-1), Parma (0-3) e Monza (3-2) prima del doppio stop. Non conoscono invece mezze misure i salentini di Eusebio Di Francesco che ha messo insieme tre vittorie e sette sconfitte, le ultime tre di fila contro Juve (0-2), Frosinone (5-1) e Genoa (1-2).