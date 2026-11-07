Il Bologna non si ferma più, trionfo nel derby a Parma: Palladino aggancia la Juventus
Il Bologna di Raffaele Palladino continua a vincere. Nel derby emiliano del Tardini, nell'undicesimo turno di Serie A, i rossoblù hanno battuto il Parma 2-1 e ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Cagliari, Milan e Monza. Con questo successo salgono a 17 punti in classifica e all’ottavo posto, alla pari con la Juventus. Il Parma invece resta fermo a 8 punti, al diciassettesimo posto. La partita è cambiata già al 9', quando Ndiaye è stato espulso per una trattenuta e il Parma è rimasto in dieci uomini. La squadra di Gilardino ha dovuto anche cambiare formazione per l’infortunio di Romero, sostituito da Touré. Il Bologna ha perso Mbangula, fermato da un problema fisico al 26' e sostituito da Miranda. Nonostante la superiorità numerica, i rossoblù non sono riusciti a sbloccare il risultato nel primo tempo, finito 0-0.
Theate e Orsolini decisivi
All’intervallo Palladino ha fatto entrare Orsolini, e nella ripresa la partita è cambiata. Al 53' Theate ha portato in vantaggio il Bologna su assist di Cambiaghi. Al 72' Orsolini ha chiuso la partita su rigore, segnando lo 0-2 prima del definitivo 1-2 realizzato da Sierro nel finale su penalty. Dall’arrivo di Palladino il Bologna è un’altra squadra. Nelle sette partite con il nuovo allenatore sono arrivate cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, contro l’Inter. Dopo il punto raccolto nelle prime quattro giornate con Tedesco, la squadra ha recuperato posizioni e ora guarda alla zona europea.
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