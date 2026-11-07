Il Bologna non si ferma più, trionfo nel derby a Parma: Palladino aggancia la Juventus

Il Bologna di Raffaele Palladino continua a vincere. Nel derby emiliano del Tardini, nell'undicesimo turno di Serie A, i rossoblù hanno battuto il Parma 2-1 e ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Cagliari, Milan e Monza. Con questo successo salgono a 17 punti in classifica e all’ottavo posto, alla pari con la Juventus. Il Parma invece resta fermo a 8 punti, al diciassettesimo posto. La partita è cambiata già al 9', quando Ndiaye è stato espulso per una trattenuta e il Parma è rimasto in dieci uomini. La squadra di Gilardino ha dovuto anche cambiare formazione per l’infortunio di Romero, sostituito da Touré. Il Bologna ha perso Mbangula, fermato da un problema fisico al 26' e sostituito da Miranda. Nonostante la superiorità numerica, i rossoblù non sono riusciti a sbloccare il risultato nel primo tempo, finito 0-0.