"Sono avvelenato, arbitro confuso", Gilardino furioso. Palladino gli fa eco: "Linea Orsato non rispettata"

"Non mi piace parlare di arbitri ma stasera sono molto arrabbiato. Intanto non è chiara occasione da gol, poi anche Odgaard tiene i pantaloncini di Ndiaye. Non è stato solo quell'episodio, c'è stata tanta confusione in generale". Così a DAZN Alberto Gilardino senza peli sulla lingua sull'episodio che ha compromesso la partita del suo Parma, ossia il rosso diretto a Ndiaye dopo soli 9 minuti. Il tecnico dei ducali poi ci ha tenuto a soffermarsi "sulla grande prestazione della squadra, che ha lottato per cercare di rimettere in piedi la partita. Abbiamo avuto una grande occasione con Touré, abbiamo riaperto la partita e negli ultimi minuti potevamo anche pareggiare".

Gilardino: "Dispiace per il risultato, ripartiamo dalla reazione" "Stiamo bene fisicamente, perché tenere per 90 minuti una partita del genere non è banale. C'è dispiacere per il risultato ma questa sconfitta non mi spaventa perché abbiamo avuto una reazione d'orgoglio e dobbiamo ripartire da qua", ha aggiunto Gilardino. "Cosa manca ancora? Abbiamo fatto dei passi in avanti, la vittoria sull'Atalanta ci ha ridato morale e abbiamo lavorato meglio sia a livello tecnico-tattico che mentale. Stasera sono avvelenato per com'è iniziata la gara con quest'episodio, per cui mi diventa difficile analizzare una partita del genere. L'atteggiamento c'è, la voglia di lavorare anche, dobbiamo migliorare". Chiusura su Sierro, autore del gol dell'1-2 su rigore: "Giocatore molto intelligente, è completo tecnicamente. Con lui stiamo lavorando tanto sulla condizione fisica e sull'evoluzione tecnica. Ha esperienza, tutti gli rendono importanza dentro lo spogliatoio. Nelle ultime partite è stato importante".