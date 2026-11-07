"Sono avvelenato, arbitro confuso", Gilardino furioso. Palladino gli fa eco: "Linea Orsato non rispettata"
"Non mi piace parlare di arbitri ma stasera sono molto arrabbiato. Intanto non è chiara occasione da gol, poi anche Odgaard tiene i pantaloncini di Ndiaye. Non è stato solo quell'episodio, c'è stata tanta confusione in generale". Così a DAZN Alberto Gilardino senza peli sulla lingua sull'episodio che ha compromesso la partita del suo Parma, ossia il rosso diretto a Ndiaye dopo soli 9 minuti. Il tecnico dei ducali poi ci ha tenuto a soffermarsi "sulla grande prestazione della squadra, che ha lottato per cercare di rimettere in piedi la partita. Abbiamo avuto una grande occasione con Touré, abbiamo riaperto la partita e negli ultimi minuti potevamo anche pareggiare".
Gilardino: "Dispiace per il risultato, ripartiamo dalla reazione"
"Stiamo bene fisicamente, perché tenere per 90 minuti una partita del genere non è banale. C'è dispiacere per il risultato ma questa sconfitta non mi spaventa perché abbiamo avuto una reazione d'orgoglio e dobbiamo ripartire da qua", ha aggiunto Gilardino. "Cosa manca ancora? Abbiamo fatto dei passi in avanti, la vittoria sull'Atalanta ci ha ridato morale e abbiamo lavorato meglio sia a livello tecnico-tattico che mentale. Stasera sono avvelenato per com'è iniziata la gara con quest'episodio, per cui mi diventa difficile analizzare una partita del genere. L'atteggiamento c'è, la voglia di lavorare anche, dobbiamo migliorare". Chiusura su Sierro, autore del gol dell'1-2 su rigore: "Giocatore molto intelligente, è completo tecnicamente. Con lui stiamo lavorando tanto sulla condizione fisica e sull'evoluzione tecnica. Ha esperienza, tutti gli rendono importanza dentro lo spogliatoio. Nelle ultime partite è stato importante".
Palladino: "Godiamoci il momento ma continuiamo a lavorare"
Così invece a DAZN Raffaele Palladino: "Non mi piace parlare di arbitri, sono d'accordo con l'analisi. Dall'incontro con Orsato è stata dettata una linea da seguire che non è stata rispettata oggi: sembrava di essere tornati all'anno scorso, meno gioco, tutti mezzi contatti fischiati soprattutto quello sul rigore che è inesistente". Sulla scelta di invertire gli esterni d'attacco: "Nel primo tempo andavamo troppo centralmente, invece dovevamo andare più lateralmente e cercare i cross a rientrare". L'allenatore del Bologna si è soffermato poi su Cambiaghi, premiato come MVP della partita: "Mi sta piacendo molto la sua predisposizione al lavoro e come si sta applicando: nasce come ala esterna, ora sta giocando più dentro, sta facendo tanti assist e lavorando in fase di non possesso. Dovrò fare in modo che diventi più incisivo in zona gol ma ci sta provando e con le qualità che ha i gol arriveranno". Chiusura sul momento magico dei felsinei dopo la quarta vittoria consecutiva: "Il Bologna mi ha proposto un progetto duraturo, credo nella squadra e nella società, abbiamo iniziato un percorso che mi auguro sia lungo. I miei ultimi 4 anni sono stati produttivi: ho portato risultati al Monza, alla Fiorentina e all'Atalanta. Cerco di portare risultati ed entusiasmo, ora stiamo bene, godiamoci questa magia che si è creata coi nostri tifosi ma non abbiamo fatto ancora nulla, bisogna continuare a lavorare perché c'è ancora tanto da fare".
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