La Roma vola: superata l'Inter, -1 dalla Lazio. Il Sassuolo ne prende tre e precipita

La Roma batte 3-0 il Sassuolo all'Olimpico e vince la terza partita consecutiva in campionato. A segno Hermoso, poi l'autogol di Walukiewicz e Mora. I giallorossi ripartono dopo Manchester e si portano momentaneamente al secondo posto in classifica, a -1 dalla Lazio (impegnata a Napoli) e +2 sull'Inter (che ospiterà il Como). Per i neroverdi invece è notte fonda. Quinta sconfitta di fila con un totale di 19 gol subiti, e la zona retrocessione si avvicina: resta solo una la lunghezza di vantaggio sul Monza terzultimo, impegnato domani in casa contro l'Atalanta.

La cronaca dell'incontro La prima occasione della partita è per il Sassuolo, con un tiro da fuori dell'ex Matic respinto in angolo da Vasquez. La Roma risponde con il colpo di testa di Balerdi che scavalca un incerto Muric ma viene salvato sulla linea da Caleta-Car. Al 27' padroni di casa in vantaggio: combinazione tra Malen ed Hermoso, dopo un rimpallo con Idzes la palla torna allo spagnolo che col suo mancino batte Muric. Passano 3 minuti e i giallorossi raddoppiano: grande iniziativa di Malen, il destro è strozzato e forse finirebbe sul fondo, ma una doppia deviazione prima di Idzes e poi di Walukiewicz fanno terminare la palla all'angolino, dunque è autogol del difensore polacco. Al 36' Malen premia l'inserimento di Balerdi, che va col sinistro ma Muric risponde presente, così come 4 minuti dopo sul mancino di Soulé. Al 42' Idzes si improvvisa attaccante e dopo aver vinto un contrasto con Balerdi scarica un destro di poco a lato.