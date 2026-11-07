La Roma vola: superata l'Inter, -1 dalla Lazio. Il Sassuolo ne prende tre e precipita
La Roma batte 3-0 il Sassuolo all'Olimpico e vince la terza partita consecutiva in campionato. A segno Hermoso, poi l'autogol di Walukiewicz e Mora. I giallorossi ripartono dopo Manchester e si portano momentaneamente al secondo posto in classifica, a -1 dalla Lazio (impegnata a Napoli) e +2 sull'Inter (che ospiterà il Como). Per i neroverdi invece è notte fonda. Quinta sconfitta di fila con un totale di 19 gol subiti, e la zona retrocessione si avvicina: resta solo una la lunghezza di vantaggio sul Monza terzultimo, impegnato domani in casa contro l'Atalanta.
La cronaca dell'incontro
La prima occasione della partita è per il Sassuolo, con un tiro da fuori dell'ex Matic respinto in angolo da Vasquez. La Roma risponde con il colpo di testa di Balerdi che scavalca un incerto Muric ma viene salvato sulla linea da Caleta-Car. Al 27' padroni di casa in vantaggio: combinazione tra Malen ed Hermoso, dopo un rimpallo con Idzes la palla torna allo spagnolo che col suo mancino batte Muric. Passano 3 minuti e i giallorossi raddoppiano: grande iniziativa di Malen, il destro è strozzato e forse finirebbe sul fondo, ma una doppia deviazione prima di Idzes e poi di Walukiewicz fanno terminare la palla all'angolino, dunque è autogol del difensore polacco. Al 36' Malen premia l'inserimento di Balerdi, che va col sinistro ma Muric risponde presente, così come 4 minuti dopo sul mancino di Soulé. Al 42' Idzes si improvvisa attaccante e dopo aver vinto un contrasto con Balerdi scarica un destro di poco a lato.
Doppio cambio per Aquilani all'intervallo: escono Matic e Cinquegrano ed entrano Bowie e Van der Brempt. Al 48' Soulé salta Muric e serve Malen che a porta vuota liscia clamorosamente il pallone. Servito da Hermoso, l'attaccante olandese ci riprova al 55' ma calcia addosso al portiere neroverde. Al 58' arriva il tris: dialogo tra Malen e Mora, il portoghese si allarga e con un destro incrociato lascia fermo Muric. Gasperini richiama in panchina lo stesso Mora e Koné, rientrato dall'infortunio: entrano Pisilli e de Roon. Dall'altra parte Adzic e Lipani prendono il posto di Sebastiano Esposito e Thorstvedt. Al 68' Molina da ottima posizione calcia male, sbilanciato da Caleta-Car. Al 71' Malen si divora un altro gol: servito da Pisilli a tu per tu con il portiere, il suo tocco è troppo debole e viene sventato agevolmente dalla difesa neroverde. Al 76' c'è spazio anche per Koulierakis e Castro: lasciano il campo Hermoso e Malen. Al 78' ci prova anche Pisilli, destro centrale respinto da Muric. Nei minuti finali Gasperini inserisce Ghilardi per Balerdi. Spiccioli di partita anche per Candé, che rimpiazza Caleta-Car. L'ultima palla gol capita a Pisilli, che calcia a botta sicura ma viene murato dalla difesa ospite. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Di Bello fischia la fine: la Roma batte il Sassuolo 3-0 e prosegue il suo momento positivo in campionato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS