Gasperini: "Inter-Como? Sul trespolo. Soulé straordinario". Aquilani traballa: "Sono in discussione"

ROMA - Riparte alla grande in campionato la Roma di Gasperini, dopo la rimonta Champions subita a Manchester arriva un netto 3-0 al Sassuolo che vale il sorpasso dell'Inter e -1 dalla Lazio capolista. Il tecnico giallorosso analizza così ai microfoni di SkySport: "All'Old Trafford avevamo fatto una grande prestazione. Stasera tutto notevole, il gol di Hermoso è stato grandioso. Non era facile, abbiamo avuto pazienza e qualità".

Gasperini prosegue: "Ci sono sconfitte e sconfitte. Questa striscia di partite che sono state incredibili, 9 in 27 giorni, abbiamo perso con Real e United ma una bella striscia di vittorie con i due pari di Como e Napoli. Quelle due sconfitte bruciano, ma al termine di prestazioni di altissimo livello contro avversarie di assoluto valore". E ancora: "Abbiamo aumentato di molto la capacità di andare in gol e lo facciamo anche con giocatori diversi. Abbiamo raggiunto lucidità e fiducia, il gol che fa Hermoso è da grande attaccante, Soulé straordinario. I gol li abbiamo fatti anche con Real e Manchester Untied. Questa squadra continua a dare conferme, non deve dare risposte. Ricordiamo che ci è stato l'episodio di Balerdi e con un rigore assurdo".

Sul trespolo come i gufi

La chiusura stuzzica l'ambiente giallorosso: "Non firmo per il secondo posto. Bello giocare questo campionato. Non dobbiamo avere illusioni e delusioni, soprattutto in un percorso come questo. Non so cosa saremo capaci di fare. L'Inter è la più accreditata, per tutto il resto ce la possiamo giocare come tutte le altre, quelle che son davanti. Anche la Lazio, io la metto tra queste. Se l'Inter si sbaglia un po' tutti se la possono giocare". E ai saluti: "Inter -Como? Non guardiamo le altre", chiude sorridendo: "Siamo tutti sul trespolo come i gufi".

Le parole di Aquilani

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani: "Si è spenta la luce. Non c'è stata partita, non c'è stata mai partita in niente. Non pensavamo di venire qui e vincere, ma così poco non me lo aspettavo. Sbagliamo troppo, poca personalità e poco coraggio. Oggi non ho visto nulla. Nei primi 30 minuti sembravamo ordinati, dopo il primo gol invece il nulla. Mi aspetto molto di più, sotto tanti aspetti. Sono io il responsabile, chi li allena sono io e in questo momento sto vedendo molto poco". Poi aggiunge: "Oltre essere un addetto ai lavori, c'è anche la dignità nella vita. Non si sfugge al problema. Stiamo parlando di tutti gli aspetti di una partita di calcio, poi bisogna mantenere un determinato livello altrimenti diventa dura".

Prosegue: "Questa fragilità mentale, poca leggerezza, su questo ci stiamo lavorando. Soprattutto sulla testa. Evidente che c'è un deficit sotto questo punto di vista. Per giocare questo calcio devi essere più leggero, poi magari con 5 sconfitte di fila viene meno questa leggerezza. Però bisogna guardare in faccia la realtà e capire cosa fare. La Roma è superiore a noi, ma serviva fare di più". Chiude con parole nette sul suo futuro in panchina: "Ho sempre sentito questa fiducia, ma è ovvio che vengo giudicato per i risultati. Non lo so, mi metto in discussione io in primis, ma c'è da parlare di parecchie cose perché devono cambiare"