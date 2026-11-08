Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Gli azzurri tornano in campo al Maradona per contendere ai biancocelesti l’11ª giornata di campionato
Napoli e Lazio scendono in campo per l’11ª giornata di campionato. Reduci dal crollo sul campo del Porto in Champions League e prima ancora dalla sconfitta allo Stadium contro la Juventus, gli uomini di Allegri - andati in ritiro dopo il ko in Europa - ricevono ora la Lazio di Gattuso, che al Maradona si presenta invece da prima della classe con 28 punti e una classifica che riporta zero sconfitte. Se gli azzurri sono chiamati a reagire per non presentarsi alla sosta col morale sotto i piedi, i biancocelesti puntano invece a consolidare il comando della classifica per poi accomodarsi sul divano e scoprire l’esito dell’altro big match di giornata tra Inter e Como. Al rientro dalla sosta, il Napoli riceverà il Torino (21/11), mentre la Lazio ospiterà il Lecce (21/11).
Napoli-Lazio: quando e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Allegri e Gattuso è in programma alle ore 12.30 di domenica 8 novembre presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, De Brunye, McTominay; Vergara, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri: A disposizione: Meret, Contini, Baridò, Lieto, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriano Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Noslin, Pinamonti, Isaksen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic.
Arbitro: Pairetto di Nichelino; Assistenti: Tegoni-Perrotti; Quarto ufficiale: Marinelli; Var: Aureliano; Ass. Var: Mazzoleni
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