Napoli e Lazio scendono in campo per l’11ª giornata di campionato. Reduci dal crollo sul campo del Porto in Champions League e prima ancora dalla sconfitta allo Stadium contro la Juventus, gli uomini di Allegri - andati in ritiro dopo il ko in Europa - ricevono ora la Lazio di Gattuso, che al Maradona si presenta invece da prima della classe con 28 punti e una classifica che riporta zero sconfitte. Se gli azzurri sono chiamati a reagire per non presentarsi alla sosta col morale sotto i piedi, i biancocelesti puntano invece a consolidare il comando della classifica per poi accomodarsi sul divano e scoprire l’esito dell’altro big match di giornata tra Inter e Como. Al rientro dalla sosta, il Napoli riceverà il Torino (21/11), mentre la Lazio ospiterà il Lecce (21/11).