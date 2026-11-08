GENOVA - Dopo il bel successo nel derby contro l’Inter, il quarto consecutivo - ottava stracittadina senza sconfitte -, il Milan vuole continuare a correre per accorciare il distacco dalle prime della classe. I rossoneri, reduci dalla sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros, la terza in quattro gare, torneranno in campo domenica 8 novembre alle 15 per l’11° turno di Serie A in programma al Ferraris contro il Genoa. La formazione di Ruben Amorim fin qui ha avuto un andamento altalenante, anche se ha perso solo una volta, tra le mura amiche contro il Bologna (2-4). Dopodiché il Diavolo ha messo insieme sei vittorie - quattro interne e due esterne - e tre pareggi - tutti lontano dal Meazza -. Nel prossimo impegno di Marassi, però, Modric e compagni dovranno fare i conti con una squadra in grande salute. Dopo un avvio difficile, con appena quattro punti conquistati nelle prime sette, i rossoblù hanno rialzato la testa ottenendo ben tre vittorie consecutive: 1-0 e 2-0 in casa contro Venezia e Juve e 2-1 al Via del Mare contro il Lecce. Un ruolino di marcia che ha permesso ai liguri di tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Daniele De Rossi vuole continuare su questa scia per cercare di portarsi nella parte sinistra della classifica e scacciare via i fantasmi dopo una falsa partenza che lo avevo addirittura messo in discussione.