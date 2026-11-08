Pagelle Roma-Sassuolo: Hermoso attaccante, perla di Mora, Malen a secco, Soulé imprendibile
Tris e sorpasso per la Roma, che all'Olimpico supera per 3-0 il Sassuolo dell'ex Aquilani trascinata dalle reti di Hermoso (7') e Mora (58') intervallate dall'autorete di Walukiewicz (30'). Un successo valido per l'11ª giornata di Serie A e che consente inoltre agli uomini di Gasperini di accomodarsi al 2º posto con 27 punti, in attesa di conoscere l'esito della supersfida tra Inter e Como in programma alle ore 18 a San Siro (così anche la Lazio che precede in vetta i giallorossi di 1 punto e che alle 12.30 affronterà il Napoli al Maradona). Resta invece congelata a quota 8 punti la classifica del Sassuolo che rimedia la 5ª sconfitta consecutiva. Al rientro dalla sosta nazionali, Roma e Sassuolo saranno impegnate rispettivamente contro Parma (21/11 al Tardini) e Genoa (22/11 al Mapei). Questi i voti e giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.
Le pagelle della Roma
Vasquez - 6: Attento su Matic in avvio: rimarrà l’unico tiro in porta del Sassuolo.
Balerdi - 6: Un tiro all’angolino basso sul quale Muric deve parare in tuffo. Ghilardi (40’ st) ng
Ndicka - 6.5: Leader della difesa: annulla Esposito.
Hermoso - 7: Sblocca la partita con grande personalità. Sinistro potente sotto la traversa come fosse un attaccante.
Koulierakis (32’ st) 6: Accompagna l’azione e gestisce.
Molina - 6: Ha spazio e attraversa spesso la fascia per crossare dal fondo.
Cristante - 6.5: Metronomo del centrocampo. Detta i tempi e avvia ogni azione.
Kone - 6.5: Ritorno è fondamentale per Gasperini.
De Roon (21’ st) 6: Mantiene l’ordine.
Wesley - 6: È battaglia con Cinquegrano in fascia, ma non trova il guizzo.
Soule - 6.5: Sguscia via anche se gli emiliani su di lui raddoppiano sempre. Nella ripresa con Malen non sfrutta un’occasione d’oro a Muric battuto.
Mora - 7: Tanta volontà e presenza costante nella manovra giallorossa. Il 3-0 è una perla.
Pisilli (21’ st) 6: Un tiro respinto da Muric.
Malen - 6.5: Sotto la lente d’ingrandimento della difesa neroverde. Nella ripresa ha più spazio per mettere in apprensione gli ospiti, ma gli manca il gol.
Castro (32’ st) 6: Qualche sponda.
All. Gasperini - 6.5: Squadra ordinata, che accelera con il passare dei minuti. Sempre in controllo.
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