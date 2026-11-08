Pagelle Roma-Sassuolo: Hermoso attaccante, perla di Mora, Malen a secco, Soulé imprendibile

Tris e sorpasso per la Roma, che all'Olimpico supera per 3-0 il Sassuolo dell'ex Aquilani trascinata dalle reti di Hermoso (7') e Mora (58') intervallate dall'autorete di Walukiewicz (30'). Un successo valido per l'11ª giornata di Serie A e che consente inoltre agli uomini di Gasperini di accomodarsi al 2º posto con 27 punti, in attesa di conoscere l'esito della supersfida tra Inter e Como in programma alle ore 18 a San Siro (così anche la Lazio che precede in vetta i giallorossi di 1 punto e che alle 12.30 affronterà il Napoli al Maradona). Resta invece congelata a quota 8 punti la classifica del Sassuolo che rimedia la 5ª sconfitta consecutiva. Al rientro dalla sosta nazionali, Roma e Sassuolo saranno impegnate rispettivamente contro Parma (21/11 al Tardini) e Genoa (22/11 al Mapei). Questi i voti e giudizi dei protagonisti della serata all'Olimpico.