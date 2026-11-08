Il Napoli di Allegri frena la Lazio che segna con Frattesi ma poi si fa autogol: super Mandas
È il Napoli a interrompere la striscia di 6 vittorie consecutive della Lazio, che al Maradona passa in vantaggio al 28' ( con il ritrovato gol di Frattesi (quinta marcatura stagionale) per poi subire al terzo minuto della ripresa la rete dei padroni di casa che ringraziano l'ultimo sfortunato tocco di Pedraza, mandato in campo durante l'intervallo per sostituire l'infortunato Tavares (il secondo infortunato tra i biancocelesti dopo Sutalo). Temina dunque 1-1 la sfida tra le formazioni di Allegri e Gattuso valida per l'11ª giornata di Serie A. Un risultato che restituisce morale agli azzurri, già provati dal ko con la Juve allo Stadium e dal successivo crollo contro il Porto in Champions League, e che fa inoltre gola alla Roma di Gasperini, uscita vittoriosa dalla sfida interna con il Sassuolo di sabato 7 e ora a -2 dalla vetta. Il tutto in attesa di conoscere l'altra supersfida di giornata tra l'Inter di Chivu e il Como di Fabregas in programma alle ore 18 a San Siro. Al rientro dalla sosta, il Napoli riceverà il Torino all'appuntamento di sabato 21. Lo stesso giorno, la Lazio sarà invece impegnata contro il Lecce all'Olimpico.
Napoli-Lazio: il racconto della partita
Partenza aggressiva degli ospiti che approfittando della leggerezza di Marin sfiorano lo specchio della porta con Isaksen dopo neppure 1 minuto di gioco. Al 4' minuto, De Bruyne lancia Hojlund verso la porta ma Sutalo interviene in tempo per disinnescare la conclusione. Non passa molto che Isaksen ci riprova dal limite costringendo Milinkovic-Savic a deviare in angolo. Si torna allora sull'altro fronte, con Lang che al 13' chiama in causa Mandas bravo a respinge un destro potente e ben indirizzato. Al 17' è invece Milinkovic a negare il vantaggio intercettando il colpo di testa di Sutalo. A sbloccare le marcature ci pensa allora Frattesi, che al 28' firma la sua quarta marcatura stagionale sull'inserimento innsecato da Noslin. Finiti i festeggiamenti, Gattuso è poi costretto a sostituire Sutalo, fermato da un infortunio muscolare: al suo posto entra Leite.
Allo scadere del primo tempo, Mandas salva il vantaggio e respingendo sulla linea la timida conclusione di Hojlund. Nella ripresa, i padroni di casa pareggiano subito i conti grazie all'autorete di Pedraza - subentrato durante l'intervallo all'infortunato Tavares - che al 48' tocca per ultimo il pallone dopo l'acrobazia di McTominay. Tornati in campo con una nuova pelle, gli uomini di Allegri subentrano nel controllo del gioco e sfiorano la rimonta ancora con McTominay a scaricare in porta un tiro potente intercettato da Mandas. Poi è Olivera a sprecare l'occasione del 2-1, così anche De Bruyne che al 59' sfiora il raddoppio con un rimpallo salvato sulla linea. Nel finale, McTominay tenta un'altra acrobazia ma il tiro termina alto. Al triplice fischio è 1-1 al Maradona.
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