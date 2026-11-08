Il Napoli di Allegri frena la Lazio che segna con Frattesi ma poi si fa autogol: super Mandas

È il Napoli a interrompere la striscia di 6 vittorie consecutive della Lazio, che al Maradona passa in vantaggio al 28' ( con il ritrovato gol di Frattesi (quinta marcatura stagionale) per poi subire al terzo minuto della ripresa la rete dei padroni di casa che ringraziano l'ultimo sfortunato tocco di Pedraza, mandato in campo durante l'intervallo per sostituire l'infortunato Tavares (il secondo infortunato tra i biancocelesti dopo Sutalo). Temina dunque 1-1 la sfida tra le formazioni di Allegri e Gattuso valida per l'11ª giornata di Serie A. Un risultato che restituisce morale agli azzurri, già provati dal ko con la Juve allo Stadium e dal successivo crollo contro il Porto in Champions League, e che fa inoltre gola alla Roma di Gasperini, uscita vittoriosa dalla sfida interna con il Sassuolo di sabato 7 e ora a -2 dalla vetta. Il tutto in attesa di conoscere l'altra supersfida di giornata tra l'Inter di Chivu e il Como di Fabregas in programma alle ore 18 a San Siro. Al rientro dalla sosta, il Napoli riceverà il Torino all'appuntamento di sabato 21. Lo stesso giorno, la Lazio sarà invece impegnata contro il Lecce all'Olimpico.