Matri a nudo: "Dopo la Juve sono crollato. Depressione e ipocondria, cosa facevo e come sono guarito"
La rivelazione dell'ex attaccante, tra i protagonisti di 'Ballando con le stelle' su Rai1: "Quando sono andato al Milan..."
La carriera dei calciatori vista dall'esterno viene vista come perfetta e luccicante. Eppure anche chi ha una condizione agiata convive con le sue fragilità e le sue paure. È quello che, ad esempio, è capitato ad Alessandro Matri. L'ex calciatore di Juve e Milan, oggi protagonista di 'Ballando con le stelle', si è raccontato a cuore aperto, rivelando di periodi a dir poco difficili vissuti durante la sua carriera, ma anche di come ne è uscito, grazie all'analisi e al sostegno dei suoi genitori e della moglie, Federica Nargi.
Matri e l'addio alla Juventus
L'ex attaccante, in una clip andata in onda durante il programma di Rai 1, racconta: “Il primo amore è stato il calcio. Dopo la famiglia è l’amore più grande che ho avuto nella mia vita. E’ stato bello. Andai nel Milan, io da piccolo tifavo Milan: è stata una seconda famiglia. E poi son diventato un professionista, a Cagliari, e lì è iniziata la mia carriera. Poi c’è stato il passaggio alla Juve, e dopo la Juve tutto questo amore ha iniziato a screpolare. Mi chiamarono dalla Juve e mi dissero che non c’era più spazio perché erano state fatte altre scelte. È stato un addio doloroso, ma c’era la possibilità di un nuovo inizio”. In bianconero era stato protagonista, con quattro trofei vinti in due stagioni. Ma dopo l'addio...
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