Inter-Como, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Chivu non può sbagliare

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

16:55

Nico Paz-Inter, tutta la verità

I nerazzurri ci hanno provato più volte, ma Como e Real hanno chiuso ogni spiraglio. Il retroscena dell'affare sfumato e la scelta del talento argentino LEGGI TUTTO

16:45

Fabregas: "Inter la più forte in Italia. Chissà se faremo una sorpresa..."

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16:35

Inter-Como, la terna arbitrale

ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Colarossi-Bahri. IV UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Paterna. ASS. VAR: Gariglio

16:30

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Diouf, Carlos Augusto, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Mosconi, Lavelli, Bonny

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kaiki, Caqueret, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli

Stadio Giuseppe Meazza (Milano)