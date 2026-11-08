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Inter-Como, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Chivu non può sbagliare

I nerazzurri cercano il riscatto dopo il ko nel derby contro il Milan: a San Siro arrivano i lariani di Fabregas
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Pubblicato il 08.11.2026, 16:30 (Aggiornato il 08.11.2026, 17:05)

2 min

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Dopo la vittoria in Champions in casa del Feyenoord, l'Inter si rituffa in campionato per rispondere al ko nel derby contro il Milan. Di fronte c'è il Como di Fabregas che mercoledì ha travolto per 9-1 il Lens in Champions League. Segui la diretta del match con noi.

17:05

Inter-Como, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

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16:35

Inter-Como, la terna arbitrale

ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Colarossi-Bahri. IV UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Paterna. ASS. VAR: Gariglio

16:30

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Diouf, Carlos Augusto, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Mosconi, Lavelli, Bonny

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kaiki, Caqueret, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli

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