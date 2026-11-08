Serie A
domenica 8 novembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
18:00
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domenica 8 novembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Inter-Como, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Chivu non può sbagliare
Dopo la vittoria in Champions in casa del Feyenoord, l'Inter si rituffa in campionato per rispondere al ko nel derby contro il Milan. Di fronte c'è il Como di Fabregas che mercoledì ha travolto per 9-1 il Lens in Champions League. Segui la diretta del match con noi.
17:05
Inter-Como, le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas
16:55
Nico Paz-Inter, tutta la verità
I nerazzurri ci hanno provato più volte, ma Como e Real hanno chiuso ogni spiraglio. Il retroscena dell'affare sfumato e la scelta del talento argentino LEGGI TUTTO
16:45
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16:35
Inter-Como, la terna arbitrale
ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Colarossi-Bahri. IV UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Paterna. ASS. VAR: Gariglio
16:30
Le probabili formazioni
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Diouf, Carlos Augusto, Stankovic, Mkhitaryan, Jones, Sucic, Mosconi, Lavelli, Bonny
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kaiki, Caqueret, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli
Stadio Giuseppe Meazza (Milano)
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