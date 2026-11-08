Il solito Krstovic salva Sarri: l'Atalanta passa a Monza. Crisi nera Juric, quarto ko di fila

L' Atalanta torna alla vittoria dopo quasi un mese. All'U-Power Stadium i bergamaschi battono 1-0 il Monza grazie al gol del solito Krstovic a inizio ripresa. Sarri scaccia la crisi e sale a 14 punti in classifica, a -6 dal Frosinone sesto e -3 da Juventus e Bologna . Notte fonda invece per i brianzoli di Juric , che incassano la quarta sconfitta consecutiva e restano terzultimi a quota 7.

Dopo un minuto e 20 della ripresa Colombo ha subito una buona occasione ma calcia alto col destro. Al 50' Atalanta in vantaggio con il solito Krstovic, che sfrutta la respinta tutt'altro che perfetta di Tornqvist sul cross di Bernasconi e a porta vuota appoggia in rete. I padroni di casa reagiscono con la buona iniziativa di Robinson, il tiro però è centrale e non può sorprendere il portiere della Dea. Tornqvist si riscatta salvando con un piede il sinistro a colpo sicuro di Pasalic e in seguito respinge anche due botte da fuori di Ederson. Al 74' Elmas serve Krstovic che va con l'esterno destro e sfiora il palo. All'83' Carnesecchi si distende sul sinistro da lontano del subentrato Colpani. Sul ribaltamento di fronte di prova De Ketelaere, ma il portiere del Monza si allunga e respinge. Al 92' Colpani reclama il rigore per un intervento di Rowe nei suoi confronti, ma l'arbitro lascia correre. E' l'ultima emozione della partita: l'Atalanta sbanca Monza e conquista 3 punti pesantissimi.