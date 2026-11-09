Pagelle Inter-Como: Thuram non dà tregua. Ramon horror, Nico Paz un lillipuziano
La Inter nella sua versione migliore, il Como mai in campo. Questa la fotografia dell'attesissima sfida tra le formazioni di Chivu e Fabregas - valida per l'11ª giornata di Serie A - che si è risolta interamente a favore dei nerazzurri, in pieno e quasi esclusivo controllo del gioco per tutto l'incontro, deciso poi dalle reti di Pio Esposito (12') e Marcus Thuram (19'). Un risultato che consente all'Inter di scavalcare la Roma, uscita vittoriosa dalla sfida interna con il Sassuolo e di portarsi a una lunghezza dalla Lazio, rientrata con 1 punto dal Maradona. Resta invece ferma a quota 23 punti la classifica dei lariani, ora al 5º posto e scesi in campo a San Siro con tutt'altra veste rispetto a quella che ha stritolato il Lens in Champions. Al rientro dalla sosta nazionali, le agende di Chivu e Fabregas prevedono gli appuntamenti contro Atalanta (22/11 a Bergamo) e Cagliari (21/11 al Sinigaglia). Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della serata di San Siro.
Le pagelle dell'Inter
Martinez - 6: È un po’ spericolato nei disimpegni palla al piede: per fortuna sua (e dell’Inter) non paga mai pegno. Bravo a tener fuori dalla porta a metà ripresa il tiro-cross di Nico Paz.
Akanji - 5.5: Nel trio difensivo è il meno centrato. Sbaglia un paio di disimpegni facendo arrabbiare i loggionisti (e Chivu): da un suo errore nasce pure l’azione della traversa scheggiata da Nico Paz.
Bastoni - 6.5: Ora gioca (bene) pure al centro della difesa: il ricordo di Zenica è sempre più sbiadito.
Carlos Augusto - 7: Altra prova da professore: ringhia su Nico Paz costringendolo ai margini della partita.
Spence - 7.5: Ha dato corsa e intensità alla squadra nonché tanta solidità difensiva. E l’assist per l’1-0 a Pio è un babà.
Barella - 6.5: La sua “cazzimma” è un marchio distintivo nel primo tempo dell’Inter.
Calhanoglu - 6: Regia di lotta e di governo. Sucic (36' st) ng
Zielinski - 6.5: Mette il piede nell’azione del raddoppio e fa tante altre buone cose. Mkhitaryan (28' st) ng
Dimarco - 6: Sbaglia un gol (17' pt) e poi, a inizio secondo tempo, centra Sanchez da buona posizione. In attacco non è granché, ma dietro fa tutto per bene. Diouf (43' st) ng
Esposito - 7: È il primo italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere i dieci gol in Serie A: predestinato. Bonny (28' st) ng
Thuram - 7.5: Lui a San Siro in campionato segna ininterrottamente dal 5 aprile (in totale 8 partite, due non le ha giocate): cecchino. Pavard (43' st) ng
All. Chivu - 7: Incarta per l’ennesima volta Fabregas: tra Rotterdam e ieri sera ha messo una bella mano di smacchiatore sulla sconfitta nel derby.
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