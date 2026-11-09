Pagelle Inter-Como: Thuram non dà tregua. Ramon horror, Nico Paz un lillipuziano

La Inter nella sua versione migliore, il Como mai in campo. Questa la fotografia dell'attesissima sfida tra le formazioni di Chivu e Fabregas - valida per l'11ª giornata di Serie A - che si è risolta interamente a favore dei nerazzurri, in pieno e quasi esclusivo controllo del gioco per tutto l'incontro, deciso poi dalle reti di Pio Esposito (12') e Marcus Thuram (19'). Un risultato che consente all'Inter di scavalcare la Roma, uscita vittoriosa dalla sfida interna con il Sassuolo e di portarsi a una lunghezza dalla Lazio, rientrata con 1 punto dal Maradona. Resta invece ferma a quota 23 punti la classifica dei lariani, ora al 5º posto e scesi in campo a San Siro con tutt'altra veste rispetto a quella che ha stritolato il Lens in Champions. Al rientro dalla sosta nazionali, le agende di Chivu e Fabregas prevedono gli appuntamenti contro Atalanta (22/11 a Bergamo) e Cagliari (21/11 al Sinigaglia). Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della serata di San Siro.