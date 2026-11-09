Pagelle Inter-Como: Thuram non dà tregua. Ramon horror, Nico Paz un lillipuziano

Voti e giudizi della sfida di San Siro vinta dai padroni di casa con il finale di 2-0 e valida per l'11ª giornata di campionato
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Stefano PasquinoStefano Pasquino

Pubblicato il 09.11.2026, 08:33

6 min

InterComopagelle serie a

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La Inter nella sua versione migliore, il Como mai in campo. Questa la fotografia dell'attesissima sfida tra le formazioni di Chivu e Fabregas - valida per l'11ª giornata di Serie A - che si è risolta interamente a favore dei nerazzurri, in pieno e quasi esclusivo controllo del gioco per tutto l'incontro, deciso poi dalle reti di Pio Esposito (12') e Marcus Thuram (19'). Un risultato che consente all'Inter di scavalcare la Roma, uscita vittoriosa dalla sfida interna con il Sassuolo e di portarsi a una lunghezza dalla Lazio, rientrata con 1 punto dal Maradona. Resta invece ferma a quota 23 punti la classifica dei lariani, ora al 5º posto e scesi in campo a San Siro con tutt'altra veste rispetto a quella che ha stritolato il Lens in Champions. Al rientro dalla sosta nazionali, le agende di Chivu e Fabregas prevedono gli appuntamenti contro Atalanta (22/11 a Bergamo) e Cagliari (21/11 al Sinigaglia). Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della serata di San Siro.

Le pagelle dell'Inter

Martinez - 6: È un po’ spericolato nei disimpegni palla al piede: per fortuna sua (e dell’Inter) non paga mai pegno. Bravo a tener fuori dalla porta a metà ripresa il tiro-cross di Nico Paz.

Akanji - 5.5: Nel trio difensivo è il meno centrato. Sbaglia un paio di disimpegni facendo arrabbiare i loggionisti (e Chivu): da un suo errore nasce pure l’azione della traversa scheggiata da Nico Paz.

Bastoni - 6.5: Ora gioca (bene) pure al centro della difesa: il ricordo di Zenica è sempre più sbiadito.

Carlos Augusto - 7: Altra prova da professore: ringhia su Nico Paz costringendolo ai margini della partita.

Spence - 7.5: Ha dato corsa e intensità alla squadra nonché tanta solidità difensiva. E l’assist per l’1-0 a Pio è un babà.

Barella - 6.5: La sua “cazzimma” è un marchio distintivo nel primo tempo dell’Inter.

Calhanoglu - 6: Regia di lotta e di governo. Sucic (36' st) ng

Zielinski - 6.5: Mette il piede nell’azione del raddoppio e fa tante altre buone cose. Mkhitaryan (28' st) ng

Dimarco - 6: Sbaglia un gol (17' pt) e poi, a inizio secondo tempo, centra Sanchez da buona posizione. In attacco non è granché, ma dietro fa tutto per bene. Diouf (43' st) ng

Esposito - 7: È il primo italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere i dieci gol in Serie A: predestinato. Bonny (28' st) ng

Thuram - 7.5: Lui a San Siro in campionato segna ininterrottamente dal 5 aprile (in totale 8 partite, due non le ha giocate): cecchino. Pavard (43' st) ng

All. Chivu - 7: Incarta per l’ennesima volta Fabregas: tra Rotterdam e ieri sera ha messo una bella mano di smacchiatore sulla sconfitta nel derby.

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