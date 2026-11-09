Pagelle Genoa-Milan: Modric senza età, Rabiot decisivo. Wiafe lotta

Bijlow 6 Incolpevole sui gol e quasi mai impegnato. Un difensore aggiunto in impostazione. Marcandalli 5 Dalla sua parte sfondano quasi sempre, indisponente nelle ripartenze. El Shaarawy 6 (16' st) sfiora il gol nel finale, dà brio all'attacco ma non basta. Østigard 6 Sui gol può poco. Poi lotta come sempre. Vasquez 5 Si fa rubare il pallone sul primo gol da Rabiot e sul secondo non è perfetto nel recupero. Ehizibue 6 Meglio in copertura che in spinta. Wiafe 6.5 Tra i migliori dei suoi, impegna Maignan da fuori e lotta su ogni pallone. Meichtry (39' st) ng Traorè 5.5 Suo il passaggio sbagliato per Ostigard che porta al secondo gol del Milan, meno brillante del solito. Sow (39' st) ng Ellertsson 6.5 Si inventa il colpo da fuori area che nel finale riapre la gara ma non basta. Messias 6 Ci prova ma fatica contro una difesa attenta. Baldanzi 6 (16' st) Illumina con le sue giocate che i compagni però non sfruttano, vedi il tacco per Vitinha nel finale. Vitinha 5.5 Ha i colpi del campione ma mette in campo tanta confusione e si intestardisce nelle azioni personali. Colombo (29' st) 5.5 Non riesce a incidere nell’assalto finale. Osmajic 6 Dopo 52 secondi sfiora il gol, poi segna di testa ma è in fuorigioco. All. De Rossi 6 I suoi regalano due gol al Milan, poi nel finale con i cambi schiaccia il Diavolo ma non basta il gol di Ellertsson.

Le pagelle del Milan

Maignan 7 Sempre attento. È pronto su Wiafe e Ostigard. Sul gol di Ellertsson non può nulla.

Gila 6.5 Riesce sempre a fermare Vitinha.

De Winter 5.5 Rischia subito sullo scatto di Osmajic che gli va via sfiorando il vantaggio.

Diawara 6 bravo sia in fase di impostazione che di controllo degli avversari. Terracciano (16' st ) 6.5 Si esalta nel fortino finale salvando su El Shaarawy con una deviazione che evita il gol.

Musah 5.5 Lotta spesso con Ellertsson, che segna quando lui era già uscito, e sa spingere sulla fascia. Estupinan (42' st) ng

Moreira 6.5 Non si ferma mai e faticano a fermarlo anche gli avversari. Lo trovi ovunque ed è difficile tenerlo a freno.

Modric 7 Il pallone tra i suoi piedi non brucia mai. Come metterlo in banca. La classe non ha età.

Rabiot 7 Ruba il pallone che porta al secondo gol, poi dispensa classe mettendo sempre in difficoltà i giocatori del Genoa.

Cisse 6.5 Al primo pallone utile si fa trovare pronto e non sbaglia. Poi cala con il passare dei minuti. Hutchinson (16' st) 6 Poteva fare di più, soprattutto quando si è trattato di controllare il pallone: ne perde troppi.

Pulisic 6.5 Schierato alle spalle di Ramos ha il pregio di farsi trovare pronto per depositare il pallone in rete per il secondo gol, e non è poco. Jashari (34' st) 5.5 Impatta poco sulla gara, ma soffre coi compagni nel finale.

Goncalo Ramos 6 Piazza l'assist per il secondo gol ma può fare di più.

All. Amorim 6 Il suo Milan si rialza dopo la sconfitta di Coppa ma nella ripresa si abbassa troppo e soffre.