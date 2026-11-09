Vergara e Lucca spenti, Mandas e Frattesi super: le pagelle di Napoli-Lazio

NAPOLI - La Lazio va alla seconda pausa Nazionali da sola in vetta alla classifica. I biancocelesti restano imbattuti dopo undici gare raccogliendo un buon 1-1 al Maradona contro il Napoli. Allegri e Gattuso si divisono la sfida e la posta in palio, con gli ospiti che partono forte e trovano il vantaggio con Davide Frattesi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, la reazione dei padroni di casa è veemente e in apertura arriva il pareggio con l'autorete di Pedraza.