Vergara e Lucca spenti, Mandas e Frattesi super: le pagelle di Napoli-Lazio
NAPOLI - La Lazio va alla seconda pausa Nazionali da sola in vetta alla classifica. I biancocelesti restano imbattuti dopo undici gare raccogliendo un buon 1-1 al Maradona contro il Napoli. Allegri e Gattuso si divisono la sfida e la posta in palio, con gli ospiti che partono forte e trovano il vantaggio con Davide Frattesi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, la reazione dei padroni di casa è veemente e in apertura arriva il pareggio con l'autorete di Pedraza.
Pagelle Napoli
Milinkovic Savic 6 Due interventi decisivi rinviano il vantaggio laziale, bucato sul suo palo da Frattesi.
Beukema 6 Salva in un paio di occasioni, tiene nell'uno contro uno e sbaglia solo in qualche appoggio.
Rrahmani 6 Guardia centrale bassa perfetta, non tiene la stessa velocità di Frattesi sul gol, ma la linea nel complesso regge.
Rafa Marin 6 Da quel lato la Lazio sfonda poco, è preciso nelle preventive ed energico in chiusura.
Vergara 5.5 Una faticaccia con Tavares (da un suo dribbling mancato nasce il gol Lazio), nella ripresa respira ma non lascia il segno.
Politano (29' st) ng.
De Bruyne 5.5 Quando cambia il modo di interpretare la partita il Napoli cresce e crea. Sfortunato nel rimpallo con Mandas, avrebbe dovuto punirlo subito.
Giovane (38’ st) ng.
Gilmour 6 Agonismo spinto, più di corsa che di qualità quando c'è da dare ritmo alla manovra.
Anguissa (19' st) 6 Aggiunge i muscoli che servono in quel momento di gara.
McTominay 6 Assente ingiustificato nel primo tempo, si prende i meriti del pari mettendo in difficoltà Pedraza fino all'autogol.
Olivera 5.5 Attentissimo da quel lato nel dare copertura su Isaksen. Il rimpianto è quel 2-1 divorato da buona posizione.
Lang 6.5 Il più positivo ma anche il più fischiato, aumenta i giri e manda in crisi la Lazio da quel lato.
Hojlund 5 Ritarda il gol del pari pasticciando sulla linea di porta. A volte è isolato, ma non sfrutta le chance.
Lucca (29’ st) 5.5 Non silenzia i fischi aggiungendo giocate sbagliate.
All. Allegri 6 Segnali di Napoli da ricercare nella reazione forte dopo l'intervallo. Ma i suoi non sfruttano il cambio di inerzia e la vittoria è ancora rimandata.
Pagelle Lazio
Mandas 7.5 Un paio di smanacciate basse conservano il vantaggio, sfoggia un braccio allungabile su Hojlund, poi è decisivo su De Bruyne.
Floriani 6 Sovrappone poco, rimane bloccato perché Lang è un cliente scomodo.
Lazzari (16' st) 6 Tampona meglio da quel lato.
Sutalo 6.5 Ko dopo un'ottima mezz'ora.
Diogo Leite (32' pt) 6.5 Perfetto nel leggere ogni movimento degli avversari.
Provstgaard 7 Non sbaglia nessuna lettura, perfetto di testa.
Nuno Tavares 6.5 Pimpante e spigoloso finché regge fisicamente, mette più volte apprensione su quella corsia.
Pedraza (1' st) 5.5 Legge tardi il taglio di McTominay e il tocco decisivo per il pareggio Napoli è il suo.
Frattesi 7 Non solo i 50 metri di attacco alla porta, quanto la bravura nel tocco con la punta per il vantaggio. Rincorre e suona la carica col suo ritmo.
Cancellieri (32' st) 5.5 Ingresso troppo molle.
Belahyane 7 A tutto campo: ricuce, strappa, salva sulla linea un gol già fatto.
Taylor 6 Qualche scelta discutibile, meno in palla ma sacrificio top.
Isaksen 6 Mancino non in temperatura e dopo un minuto spreca. È quello che mette a bilancio più azioni pericolose, manca di lucidità nel finale.
Pinamonti 5.5 Guida la prima pressione, a volte manca l'attacco centrale, non trova mai il modo di calciare.
Dele-Bashiru (16' st) 5.5 Non entra mai in gara.
Noslin 6.5 Il grimaldello di Gattuso per aprire il blocco basso del Napoli. Lucidità e tempi perfetti nel pallone che manda in porta Frattesi.
All. Gattuso 6.5 Coraggio e identità mostrate anche al Maradona. Non trova l'energia per vincerla, ma un'altra sosta in vetta è tanta roba.
Pagella arbitro
Pairetto 6 Un po’ di confusione nel gestire le ammonizioni, ma la porta a casa senza errori.
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