Orsato, visto il rigore negato alla Juve? Fino a quando il Var non può essere svegliato?
Il campionato si ferma per la sosta imposta dalla Nations League. Non si fermano le cantonate arbitrali né si devono fermare le proteste contro le cantonate arbitrali. L'ultima in ordine di tempo e la più clamorosa è stata firmata da Colombo, a Firenze, dove ha negato un rigore evidente a favore della Juve, sorvolando sul pallone toccato con il braccio sinistro da Joao Mario nell'area viola. Naturalmente, il Var non è intervenuto. Così, l'analisi è firmata Panorama, in sole 11 giornate sono saliti a 24 gli errori che la tecnolgia poteva correggere e non l'ha fatto. Orsato, fino a quando la centrale aerospaziale di Lissone resta frizzata, dall'inglese to freeze, congelare? Coraggio, abbassiamo la media. Usiamo la tecnologia. Promemoria per non dimenticare.
Prima giornata, 1) Genoa-Napoli 0-2 (Arbitro Di Bello, Var Manganiello-Meraviglia): gol De Bruyne viziato da spinta su Vazquez. Var silente, non richiama l'arbitro davanti al monitor, no OFR (acronimo di On-Field Review, cioè rivedere l'azione a bordo campo. 2) Torino-Milan 1-2 (Arbitro Zufferli, Var Mazzoleni-Santoro): fallo di mano di Vlasic su cross Cissé, niente rigore, no OFR. 3) Roma-Fiorentina 4-0 (Arbitro Marcenaro, Var Abisso-Giua): manata di Hermoso su Mastantuono, avvio fase di possesso in attacco (APP), primo gol da annullare, no OFR.
Seconda giornata, 4) Fiorentina-Frosinone 0-3 (Arbitro Collu ,Var Prontera-Ghersini): sgambetto in area di Dragusin a Monterisi in area, no OFR. 5) Fiorentina-Frosinone 0-3, doppia manata, alias ceffone, di Jimenez a Bracaglia punibile con l'espulsione, no OFR.
Terza giornata, 6) Cagliari-Lecce 1-0 (Arbitro Sacchi, Var Piccinini-Mazzoleni): sgambetto di Gagliardini su N’Dri a tempo scaduto, no OFR. 7) Juventus-Milan 1-1 (Arbitro Mariani, Var Fabbri-Camplone): step on foot De Winter su Kolo Muani in avvio fase di possesso in attacco (APP), primo gol da annullare, no OFR.
Quarta giornata, 8) Como-Parma 2-1 (Arbitro Mucera, Var Giua-Mazzoleni): duro intervento Caqueret su Britschgi, punito soltanto con l'ammonizione, no OFR.
Quinta giornata, 9) Bologna-Torino 1-1 (Arbitro Guida, Var Santoro-Camplone): sgambetto di Heggem a Oristanio lanciato a rete (no OFR). 10) Fiorentina-Napoli 1-1 (Arbitro Doveri, Var Gariglio-Pezzuto): trattenuta prolungata di Dragusin su Hojlund, no OFR. 11) Juventus-Atalanta 2-0 (Arbitro Zufferli, Var Marini-Giua): Kalulu trattiene vistosamente la maglia di Rowe lanciato a rete nell'area bianconera, no OFR.
Sesta giornata, 12) Lecce-Bologna 1-2 (Arbitro Pairetto, Var Mazzoleni-Dionisi): duro intervento El Azzouzi su Ndri, soltanto ammonito, no OFR. 13) Sassuolo-Milan 1-1 (Arbitro Fourneau, Var Santoro/-Meraviglia): entrata sotto il ginocchio di Laurienté su Gila, probabilmente da rosso e nessun provvedimento, no OFR.
Settima giornata, 14) Bologna-Inter 1-3 (Arbitro Doveri, Var Gariglio-Piccinini): sgambetto di Darmian su Thuram in area, ammonizione per simulazione all'interista, ma era rigore, no OFR. 15) Fiorentina-Como 1-3, (Di Bello, Var Paterna-Pezzuto): recupero palla con fallo di Milla su Gonçalves in occasione della prima rete del Como, no OFR.
Ottava giornata, 16) Lazio-Parma 2-1 (Arbitro Arena, Var Santoro-Mazzoleni): trattenuta e tocco sulla gamba di Troilo su Frattesi lanciato in area di rigore, no OFR. 17) Inter-Fiorentina 2-1 (Arbitro Mariani, Var Fabbri-Santoro): sgambetto netto di Viery su Thuram in area di rigore, no OFR.
Nona giornata, 18) Parma-Udinese 0-0 (Arbitro Massa, Var Mazzoleni-Baroni): trattenuta prolungata di Troilo su Davis, no rigore, no OFR. 19) Venezia-Inter 0-2 (Arbitro Pairetto, Var Camplone-Volpi): fallo di Carlos Augusto sul recupero palla nell’azione del primo gol dell’Inter, no OFR. 20) Frosinone-Lecce 5-1 (Arbitro Abisso, Var Piccinini-Mazzoleni): trattenuta prolungata di Calò su Gandelman, no rigore, no OFR.
Decima giornata, 21) Como-Venezia 1-0 (Arbitra Ferrieri Caputi, Var Cosso-Giua): fallo di mano di Milla, rigore per il Venezia revocato, OFR sbagliata.
Undicesima giornata, 22) Genoa-Milan 1-2 (Arbitro Massa, Var Camplone-Marini): fallo di Marcandalli che placca Rabiot in presenza di Dogso, acronimo di Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity, ovvero negare un'evidente opportunità di segnare una rete, speso associato al concetto di fallo da ultimo uomo). Marcandalli solo ammonito da Massa, no OFR. 23) Fiorentina-Juventus 2-2 (Arbitro Colombo, Var Di Paolo-Meraviglia): tocco di braccio di Joao Mario in area non punito, no OFR.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS