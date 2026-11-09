Orsato, visto il rigore negato alla Juve? Fino a quando il Var non può essere svegliato?

Il campionato si ferma per la sosta imposta dalla Nations League. Non si fermano le cantonate arbitrali né si devono fermare le proteste contro le cantonate arbitrali. L'ultima in ordine di tempo e la più clamorosa è stata firmata da Colombo, a Firenze, dove ha negato un rigore evidente a favore della Juve, sorvolando sul pallone toccato con il braccio sinistro da Joao Mario nell'area viola. Naturalmente, il Var non è intervenuto. Così, l'analisi è firmata Panorama, in sole 11 giornate sono saliti a 24 gli errori che la tecnolgia poteva correggere e non l'ha fatto. Orsato, fino a quando la centrale aerospaziale di Lissone resta frizzata, dall'inglese to freeze, congelare? Coraggio, abbassiamo la media. Usiamo la tecnologia. Promemoria per non dimenticare.