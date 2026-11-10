Arbitri italiani nel caos, impugnate le elezioni Aia: ora si rischia il commissariamento

Un nuovo caso scuote l'Associazione italiana arbitri, che da poco aveva eletto il nuovo presidente Francesco Massini. È stato infatti presentato un ricorso presso il Tribunale federale nazionale della Figc che impugna la nomina del nuovo numero uno dell’Aia, eletto lo scorso 10 ottobre al ballottaggio con 461 voti contro i 441 di Carlo Pacifici, per una presunta irregolarità nel procedimento elettorale. La notizia è stata anticipata da 'La Repubblica' e confermata a LaPresse da fonti dell'Aia. Secondo quanto si apprende, il ricorso è stato firmato da Sue Ellen Salvatore, associata da oltre 23 anni alla sezione Aia di Gallarate, che era una delle candidate al Comitato Nazionale. Se l'impugnazione dovesse essere accolta dal Tfn, l'Aia rischierebbe di essere commissariata.