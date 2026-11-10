Generali Stadium, rischio stop per Inter e Milan! La richiesta dal Consiglio Comunale

Il progetto del Generali Stadium , il futuro impianto di Inter e Milan che prenderà il posto del Giuseppe Meazza rimanendo comunque in zona San Siro, è stato presentato soltanto alla fine di ottobre, ma potrebbe già andare incontro a un primo ostacolo . A mettere in discussione il percorso sono le forze politiche, ed in particolare il Consiglio comunale di Milano: al centro del dibattito anche l'abbattimento di San Siro.

Inter e Milan, Generali Stadium: la proposta

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera-Milano, il Consiglio ha approvato una proposta condivisa da diversi schieramenti politici, con l'intento di sospendere l'attuale iter di valutazione ambientale e avviarne uno nuovo, che tenga conto dell'intero programma di interventi previsto dai due club. Nel piano dovrebbe rientrare anche l'abbattimento dello stadio Meazza, da effettuare dopo il completamento della nuova struttura, che sorgerà nell'area vicina. La richiesta è quella di subordinare l'autorizzazione a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (Vis), in grado di esaminare nel dettaglio i possibili effetti sulla salute derivanti dalle operazioni di demolizione: dalla produzione di polveri, dallo smaltimento dei materiali e dagli interventi di bonifica.