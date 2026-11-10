Gianluca Rocchi è tornato a parlare in pubblico dopo le vicende legate al caso Arbitropoli, che lo hanno visto finire al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. L’ex designatore arbitrale è intervenuto al Social Football Summit, in corso all’Allianz Stadium di Torino, soffermandosi soprattutto sulla sua nuova esperienza da opinionista per DAZN. Un nuovo capitolo professionale che arriva in un momento particolarmente delicato, come traspare dalle sue parole, nelle quali non manca un riferimento alle difficoltà personali e al sostegno ricevuto: "Faccio fatica a sentirmi ex perché rimarrò arbitro a vita e la maglia ti rimane appiccicata addosso. Qua all'Allianz Stadium ho diretto la mia ultima partita durante il Covid, un momento triste. Ho scelto di fare l'opinionista per mettermi in gioco. Ringrazio chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà, soprattutto per la mia famiglia".

Rocchi e il caso Arbitropoli Rocchi ha parlato subito delle accuse sulla sua mancanza di trasparenza: "È la cosa che mi fa più male perché io ho improntato tutto su questa parola. Mi sono chiesto subito dove avessi sbagliato e se mi dovessi vergognare di qualcosa. A quest'ultima domanda mi sono risposto di no. Ci sono cose che potevo fare meglio, non solo da parte mia. Non mi imputo di aver fatto le cose in malafede, il mio obiettivo era non sbagliare, che è impossibile.