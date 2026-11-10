Elezioni FIGC, la Federcalcio si costituisce contro il ricorso di Galliani: cosa sta succedendo

La corsa alla presidenza della FIGC si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. La partita per il futuro del calcio italiano, infatti, non si gioca soltanto sul terreno delle candidature e degli equilibri tra le componenti federali, ma anche nelle aule della giustizia sportiva. Dopo il ricorso d’urgenza presentato da Adriano Galliani (nuovo candidato principale) contro la commissione incaricata di verificare l’ammissibilità dei candidati, arriva la risposta della Federcalcio: la FIGC ha deciso di costituirsi in giudizio per contrastare l’iniziativa dell’ex dirigente del Milan e del Monza. Una vicenda che rischia di incidere direttamente sul calendario elettorale e sulla data del 14 dicembre, fissata per l’assemblea chiamata a scegliere il nuovo presidente federale.

Il ricorso di Galliani e i dubbi sulla commissione Al centro dello scontro c’è la commissione istituita il 2 novembre da Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della FIGC e candidato alla presidenza federale. L’organismo, coordinato dal generale Vincenzo Parrinello, è stato incaricato di occuparsi della verifica delle candidature in vista dell’appuntamento elettorale. Galliani ha contestato proprio la legittimità di questa struttura, sostenendo che non sia prevista dalle norme statutarie e regolamentari della Federcalcio. Secondo la tesi presentata nel ricorso dal suo legale, Filippo Lattanzi, la competenza per il controllo formale delle candidature spetterebbe invece alla Segreteria generale, con il segretario Marco Brunelli.