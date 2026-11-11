Figc, Galliani contro Malagò: il ricorso apre un caso, elezioni del 14 dicembre a rischio

Un ricorso tira l’altro. La Federcalcio, commissariata per il mancato tesseramento del suo ex presidente, nonché attuale commissario straordinario, Giovanni Malagò, rischia di infilarsi in un nuovo ingorgo giudiziario. Lunedì Adriano Galliani , candidato da Assocalciatori e Assoallenatori, ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale contro la nomina, avvenuta il 2 novembre - due giorni prima dell’accreditamento di Malagò con le firme di 11 club di Serie A -, di un’inedita commissione per valutare le rispettive candidature. Nel ricorso, l’ex amministratore delegato del Milan sostiene l’illegittimità della commissione , non prevista da alcuna norma e guidata dal generale di brigata Vincenzo Parrinello con l’ausilio di due figure interne alla macchina federale (Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia). Ma Galliani getta ombre legate anche al potenziale conflitto di interessi di Malagò nella doppia veste di commissario e candidato, per poi citare la doppia firma del Genoa. Questo secondo tema pare al momento più sfumato, non solo per ragioni temporali: il club ligure aveva inizialmente appoggiato Galliani, revocando con Pec quell’endorsement - dato dall’ad Andres Blazquez -, per poi appoggiare Malagò con la firma del presidente Dan Sucu, che sembra assorbire quella del suo dirigente. Quanto alla commissione, da Via Allegri replicano che il suo compito non è approvare le candidature, ma solo (come da comunicato ufficiale) «verificare […] per poi consentirne la pubblicazione», quest’ultima restando affidata al segretario generale Marco Brunelli. Questione di lana caprina, ma è ormai su questo che si gioca il futuro del pallone italiano.

La Federcalcio ha deciso di costituirsi in giudizio, a differenza di quanto fatto in primavera nel caso dei ricorsi proposti da Renato Miele. Una diversa strategia spiegata anzitutto con la differenza tra le due situazioni, dato che Miele inizialmente contestava il rifiuto della sua candidatura, mentre Galliani ha impugnato un atto della Figc. Ma anche con la circostanza che, nella delibera di commissariamento, era citata in negativo l’inerzia federale rispetto a quei ricorsi. A difendere la Figc in questa prima fase di giudizio non sarà uno dei suoi legali abituali, ma l’avvocato Valerio Pescatore , molto vicino a Malagò e peraltro componente del Collegio di Garanzia del Coni, uno dei possibili approdi - intermedi - di questa vicenda, in cui i tempi sono tiranni.

Ricorso Galliani, il Tribunale Federale decide venerdì: i prossimi passaggi

Ieri il Tribunale Federale Nazionale non ha concesso la sospensiva a Galliani, fissando per venerdì la trattazione collegiale della causa nel merito, con decisione in giornata. I termini per validare le candidature scadono sabato, ragion per cui la struttura federale può aspettare quella sentenza. Non quelle che seguono, e qui sta il punto: chiunque perda tra Galliani e Malagò andrà avanti nei vari gradi di giudizio possibili, ormai è tutti contro tutti. Quindi: Corte Federale d’Appello, Collegio di Garanzia, poi Tar e Consiglio di Stato, che su questi temi hanno competenza piena.

Elezioni Figc del 14 dicembre a rischio rinvio: cosa può succedere

Conciliare questi passaggi con la scadenza del 14 dicembre - data attuale delle elezioni - pare difficile, anche con la procedura accelerata prevista in questi casi: tecnicamente, dato che devono intercorrere almeno 30 giorni tra l’ok alle candidature e l’assemblea elettiva, la segreteria generale della Figc potrebbe effettivamente pubblicare le candidature (o la candidatura, su quella di Galliani non ci sono dubbi) già sabato, ma poi tutto sarebbe sub judice. È peraltro solo il primo tempo della partita, dato che la doppia firma del Genoa, per ora, è solo menzionata, ma potrebbe essere oggetto di un autonomo ricorso in futuro. Rinviare le elezioni, al momento, è uno scenario che nessuno vuole considerare, anche perché rischierebbe di rimescolare davvero tutte le carte, senza dimenticare che vanno celebrate entro il 31 gennaio 2027, per rispettare le indicazioni del Coni. Rischiare non conviene a nessuno, in teoria.