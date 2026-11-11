Giocatore di Serie A si schianta a 112 km/h con una Ferrari da gara: illeso. Chi è e cosa è successo
Una giornata all'insegna della passione per i motori si è trasformata in un'esperienza da dimenticare per Robert Sanchez, portiere spagnolo del Como, arrivato in prestito dal Chelsea. Il calciatore 28enne è rimasto coinvolto in un violento incidente automobilistico sul celebre circuito del Nürburgring, in Germania, mentre si trovava al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo, vettura da competizione dal valore stimato di circa 300mila sterline, equivalenti a oltre 340mila euro. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 novembre, intorno alle 14.30, durante una giornata dedicata agli appassionati di automobilismo organizzata da Circuit Days. Non si trattava dunque di una competizione ufficiale, ma di una sessione in pista che permetteva ai partecipanti di mettere alla prova le proprie vetture.
La dinamica dell'incidente
Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, Sanchez avrebbe perso il controllo della Ferrari mentre affrontava la Caracciola-Karussell, una delle curve più caratteristiche e impegnative del tracciato tedesco, contraddistinta da una particolare sopraelevazione. Stando alla testimonianza di un automobilista britannico presente sul circuito, il portiere procedeva a circa 70 miglia orarie, pari a 112 chilometri orari, quando avrebbe affrontato la curva con una velocità eccessiva. La vettura avrebbe quindi perso la traiettoria, andando a impattare violentemente contro le barriere di protezione. Le conseguenze per l'automobile sono state pesantissime. La parte anteriore della Ferrari è rimasta gravemente danneggiata, mentre numerosi frammenti della carrozzeria si sono sparsi sull'asfalto. Le immagini diffuse successivamente mostrano la supercar, caratterizzata da una particolare livrea mimetica rosa, mentre viene recuperata da un mezzo di soccorso.
Nonostante la violenza dell'urto, Robert Sanchez è riuscito ad abbandonare autonomamente l'abitacolo senza riportare ferite. Secondo il racconto dei presenti, il calciatore avrebbe addirittura collaborato alla raccolta di alcuni pezzi della vettura finiti sulla carreggiata, insieme agli amici che lo accompagnavano. L'incidente ha costretto gli organizzatori a esporre immediatamente la bandiera rossa, interrompendo la circolazione sul circuito. Le operazioni di recupero del mezzo, rimozione dei detriti e ripristino delle protezioni danneggiate hanno richiesto circa un'ora prima della ripresa delle attività. Il giorno seguente, il portiere sarebbe stato avvistato anche sul circuito belga di Spa-Francorchamps, questa volta nelle vesti di semplice spettatore.
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