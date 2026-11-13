De Siervo eletto presidente della World Leagues Association: "Più voce alle leghe nazionali"

La World Leagues Association (Wla) ha concluso a Praga, in Repubblica Ceca, la sua 10ª Assemblea annuale, ospitata dalla Czech League Football Association (Lfa). L'incontro ha riunito oltre 100 rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche e altri stakeholder, registrando la più ampia partecipazione nella storia dell'Associazione. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, è stato eletto presidente della World Leagues Association per i prossimi quattro anni, succedendo a Richard Masters, chief executive della Premier League, il cui mandato era in scadenza. Richard Masters manterrà il ruolo di vicepresidente della Wla insieme a Don Garber, commissioner della Major League Soccer (USA). Il Supervisory Board è stato ampliato da 12 a 14 leghe. Si è svolta un'elezione nel corso della quale sono state elette la lega polacca e la lega greca. Il Supervisory Board comprende ora le seguenti 14 leghe: Major League Soccer (Usa), Liga MX (Mex), LigaPro (Ecu), Premier League (Eng), Ligue de Football Professionnel (Fra), LaLiga (Esp), Lega Calcio Serie A (Ita), Bundesliga (Ger), Saudi Pro League (Ksa), Qatar Stars League (Qat), Egyptian Pro League (Egy), J.League (Jpn), Super League Greece (Gre), Ekstraklasa (Pol).

Gli sviluppi Nel corso dell'Assemblea annuale, le leghe hanno esaminato gli sviluppi del calcio internazionale nell'ultimo anno e, in particolare, l'annuncio del Consiglio Fifa relativo a una revisione della governance della Fifa. Le Leghe hanno ribadito che tale revisione deve tradursi in azioni concrete, garantendo un effettivo coinvolgimento delle leghe nazionali nelle decisioni che plasmeranno il futuro del calcio. L'assemblea ha inoltre deliberato l'istituzione di un Comitato per il Dialogo Sociale. Il comitato affronterà le questioni derivanti dal nuovo quadro normativo del sistema dei trasferimenti e coordinerà il coinvolgimento della World Leagues Association alla nuova Piattaforma Globale per il Dialogo Sociale della Fifa. Lo sviluppo del calcio professionistico femminile è stato un altro tema centrale all'ordine del giorno, con gli interventi del Women's Leagues Forum e dell'European Women's Leagues Platform. La due giorni di lavori ha incluso un workshop dedicato agli ultimi sviluppi delle Regole del Gioco. Una sessione specifica sullo sviluppo delle attività commerciali ha approfondito le opportunità di collaborazione tra le leghe. I rappresentanti delle leghe di Europa, Africa, Asia e Americhe si sono inoltre riuniti in incontri dedicati per discutere priorità regionali e individuare possibili sinergie.