Il Como torna in campo al Sinigaglia per la 12ª giornata di campionato. Un appuntamento a cui i lariani si presentano dopo la resa di San Siro contro l'Inter e prima ancora dal 9-1 sul Lens in Champions League: gli uomini di Fabregas puntano pertanto a ritrovare i 3 punti per continuare a viaggiare in quota Europa. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Pisacane , tornata a sorridere dopo il successo interno sul Frosinone che ha interrotto la striscia di 4 sconfitte consecutive. La prossima giornata, il Como ospiterà la Juventus domenica 29: prima però, il 5º round di Champions contro l'Aek Atene. L'agenda del Cagliari mette invece in programma la gara interna contro il Milan di lunedì 30.

Como-Cagliari: quando e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Fabregas e Pisacane è in programma alle ore 15 di sabato 21 novembre presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).