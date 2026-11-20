PARMA - Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, la Roma vuole ripartire da dove aveva lasciato prima della sosta per le nazionali. I giallorossi saranno impegnati allo stadio Ennio Tardini contro il Parma, nella gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gasperini arriva all'appuntamento con il morale alto dopo il tris rifilato al Sassuolo, firmato da Hermoso, Rodrigo Mora e da un'autorete di Walukiewicz. Il tecnico giallorosso può contare sul recupero di Svilar e sul ritorno di Dybala, candidato a partire dal primo minuto insieme a Malen. Sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Soulé e Rodrigo Mora, mentre in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Dall'altra parte, il Parma è chiamato a reagire dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Bologna. Gli emiliani, fermi a quota 8 punti, hanno bisogno di muovere la classifica per allontanarsi dalle ultime posizioni. Il tecnico deve rinunciare allo squalificato Ndiaye e agli indisponibili Bernabé e Romero, con Lontani e Touré pronti a comporre la coppia offensiva. Una sfida impegnativa per i padroni di casa, chiamati a contenere uno degli attacchi più prolifici del campionato e a sfruttare al meglio le occasioni per provare a mettere in difficoltà i giallorossi.