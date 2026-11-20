Atalanta-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
Inter in campo a Bergamo per la 12ª giornata di campionato. Gli uomini di Chivu si presentano all'appuntamento dopo il successo interno sul Como. Un risultato frutto di una gara pienamente amministrata e che ha permesso ai nerazzurri di rientrare con 28 punti in classifica. Dall'altra parte del campo c'è ora l'Atalanta di Sarri, reduce dal successo esterno sul Monza e con una classifica che riporta 14 punti e che stenta a risalire verso la quota Europa. La giornata successiva, Inter e Atalanta saranno impegnate rispettivamente contro Genoa (28/11 a San Siro) e Lecce (30/11 al Via del Mare). Prima però, gli appuntamenti di Champions e Conference league contro Stoccarda (25/11 in casa) e Banja Luka (26/11 in trasferta).
Atalanta-Inter: quando e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Sarri e Chivu è in programma alle ore 20.45 di domenica 22 novembre presso la New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Atalanta-Inter: le probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessiè, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
Arbitro: Maresca; Assistenti: Rossi-Mastrodonato; Quarto ufficiale: Colombo; Var: Gariglio; Ass. Var: Di Paolo.
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