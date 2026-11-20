Inter in campo a Bergamo per la 12ª giornata di campionato. Gli uomini di Chivu si presentano all'appuntamento dopo il successo interno sul Como. Un risultato frutto di una gara pienamente amministrata e che ha permesso ai nerazzurri di rientrare con 28 punti in classifica. Dall'altra parte del campo c'è ora l'Atalanta di Sarri, reduce dal successo esterno sul Monza e con una classifica che riporta 14 punti e che stenta a risalire verso la quota Europa. La giornata successiva, Inter e Atalanta saranno impegnate rispettivamente contro Genoa (28/11 a San Siro) e Lecce (30/11 al Via del Mare). Prima però, gli appuntamenti di Champions e Conference league contro Stoccarda (25/11 in casa) e Banja Luka (26/11 in trasferta).