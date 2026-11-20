ROMA - Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio torna in campo per difendere il primato in classifica. I biancocelesti di Gennaro Gattuso, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Napoli, ospitano il Lecce allo stadio Olimpico, nella sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Con 29 punti conquistati nelle prime undici giornate, i capitolini guidano la graduatoria davanti a Inter e Roma e puntano a riprendere la propria corsa davanti al pubblico di casa, o almeno quello presente vista la protesta in corso della Curva Nord. La formazione di Gattuso, ancora imbattuta in campionato, deve però fare i conti con diverse assenze. In difesa mancheranno Nuno Tavares, Marusic e Sutalo, mentre in attacco resta indisponibile Zaccagni. Buone notizie, invece, per Frattesi, tornato a disposizione dopo i problemi fisici accusati durante la sosta, anche se resta da valutare il suo impiego dal primo minuto. Possibili novità anche nel reparto arretrato, con Doekhi e Diogo Leite candidati a partire titolari, mentre davanti Pinamonti dovrebbe guidare il tridente completato da Isaksen e Noslin. Situazione differente per il Lecce, che arriva all'appuntamento con 10 punti in classifica e la necessità di trovare continuità. I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Torino, cercano un risultato positivo contro la capolista per guadagnare terreno nella corsa salvezza. Il tecnico salentino dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con Stulic riferimento offensivo e N'Dri e Fatah sulle corsie esterne. Una trasferta complicata, nella quale serviranno attenzione difensiva e concretezza per provare a fermare la prima della classe.