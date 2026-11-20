MILANO - I rossoneri di Ruben Amorim tornano in campo dopo la sosta per la 12ª giornata di Serie A, in programma a San Siro contro il Frosinone. La formazione di Amorim, dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche passaggio a vuoto, sorpattutto in Europa League, ha ritrovato continuità in campionato, dove ha incassato una sola sconfitta. I rossoneri, però, devono ancora fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Il tecnico portoghese dovrà rinunciare a Gabbia, Tomori, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze, mentre resta da valutare la disponibilità di Pavlovic. Il Milan è chiamato a confermare i progressi mostrati in campionato, cercando una vittoria importante anche in vista dei prossimi impegni. Dall'altra parte, però, c'è un Frosinone che rappresenta una delle sorprese di questo inizio di stagione. I ciociari di Massimiliano Alvini, nonostante la sconfitta per 1-0 rimediata nell'ultimo turno sul campo del Cagliari, occupano il sesto posto in classifica con 20 punti, appena quattro in meno dei rossoneri. Un rendimento che testimonia l'ottimo avvio di campionato della formazione laziale, intenzionata a giocarsi le proprie possibilità anche in un campo difficile come San Siro. Alvini dovrà fare a meno dello squalificato Bracaglia e degli indisponibili Grillitsch e Raimondo. In avanti dovrebbe esserci Bîrligea, supportato da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. Per i giallazzurri sarà una prova importante per misurare le proprie ambizioni e provare a consolidare la posizione nella parte alta della graduatoria.