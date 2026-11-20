BOLOGNA - Il Bologna vuole continuare a correre e dare continuità al proprio momento positivo per tentare di recuperare il gap perso in avvio di stagione. I rossoblù di Raffaele Palladino, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, tornano in campo contro l'Udinese, nella sfida valida per la 12ª giornata di Serie A. Con 17 punti conquistati nelle prime undici giornate, gli emiliani occupano l'ottavo posto in classifica e puntano a un nuovo successo per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che valgono l'accesso alle competizioni europee. Contro i friulani, però, c'è da fare i conti con alcune assenze, in particolare quelle di Holm, Miranda ed Enem. In difesa spazio al terzetto formato da Darmian, Casale e Theate, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zortea e Alhassane. In avanti Orsolini e Bernardeschi sono pronti a trascinare i rossoblù, con Odgaard candidato a completare il reparto offensivo. Situazione decisamente più complicata per l'Udinese, che arriva all'appuntamento del Dall'Ara da ultima della classe con appena cinque punti conquistati. I bianconeri, reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Venezia, non sono ancora riusciti a invertire la rotta dopo il cambio in panchina che ha portato Paolo Zanetti al posto di Kosta Runjaic. Il nuovo allenatore cerca una risposta dalla squadra per provare ad abbandonare il fondo della classifica. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Zaniolo e Davis a guidare l'attacco e il trio Abankwah, Palma e Solet davanti a Okoye. Per i friulani sarà fondamentale ritrovare solidità difensiva e concretezza sotto porta per cercare di interrompere la serie negativa.