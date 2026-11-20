Sassuolo e Genoa scendono in campo al Mapei Stadium per contendersi la 12ª giornata di campionato. Reduci dal ko con la Roma all'Olimpico, i neroverdi inaugurano il nuovo corso targato D'Aversa dopo avere staccato la spina alla gestione Aquilani che aveva raccolto soltanto 8 punti relegando la classifica in zona retrocessione. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di De Rossi, uscita sconftta dal match interno contro il Milan e con una classifica che riporta invece 13 punti. La prossima giornata, Sassuolo e Genoa saranno impegnati rispettivamente contro Napoli (29/11 a Reggio Emilia) e Inter (28/11 a San Siro).