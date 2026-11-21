Napoli e Torino scendono in campo al Maradona per la 12ª giornata di campionato. Reduci dal pareggio interno con la Lazio e prima ancora dal crollo in Champions League contro il Porto, gli uomini di Allegri sono chiamati a ritrovare i 3 punti che mancano dal 4 novembre (4-1 sul Monza) per ridare fiato a una classifica che riporta 15 punti e un ritardo di 9 lunghezze dal 4º posto. Distante solo un punto invece per la formazione di Abate, che nell'ultima uscita ha pareggiato in casa con il Lecce e insegue ora una vittoria che manca dal 23 ottobre (3-2 sul Monza). La prossima giornata, Napoli e Torino saranno impegnate rispettivamente contro Sassuolo (29/11 al Mapei) e Lazio (28/11 all'Olimpico). Prima però, gli azzurri sono attesi il 24 novembre sul campo del Manchester City per il 5º round di Champions.