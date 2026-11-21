Napoli-Torino: probabili formazioni aggiornate, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
Napoli e Torino scendono in campo al Maradona per la 12ª giornata di campionato. Reduci dal pareggio interno con la Lazio e prima ancora dal crollo in Champions League contro il Porto, gli uomini di Allegri sono chiamati a ritrovare i 3 punti che mancano dal 4 novembre (4-1 sul Monza) per ridare fiato a una classifica che riporta 15 punti e un ritardo di 9 lunghezze dal 4º posto. Distante solo un punto invece per la formazione di Abate, che nell'ultima uscita ha pareggiato in casa con il Lecce e insegue ora una vittoria che manca dal 23 ottobre (3-2 sul Monza). La prossima giornata, Napoli e Torino saranno impegnate rispettivamente contro Sassuolo (29/11 al Mapei) e Lazio (28/11 all'Olimpico). Prima però, gli azzurri sono attesi il 24 novembre sul campo del Manchester City per il 5º round di Champions.
Napoli-Torino: quando e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Allegri e Abate è in programma alle ore 20.45 di sabato 21 novembre presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sarà possibile assistere all'evento in diretta in pay tv sul canale Sky Sport (251) nonché in streaming sulle piattaforme Dazn e Now.
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Napoli-Torino: le probabili formazioni aggiornate
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-S.; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marín; Olivera, McTominay, Gilmour, Politano; Lang, Hojlund, Vergara. Allenatore: Allegri
A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Beukema, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Pereyra, Giovane, Lucca. Indisponibili: Buongiorno, Badiashile, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Neres. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate
A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Cömert, Rodriguez, Fortini, Ilkhan, Bragança, Fitz-Jim, Gineitis, Abouklal, Oristanio, Pellegri, Kulenovic, Zapata. Indisponibili: Israel. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Di Bello di Brindisi; Assistenti: Peretti-Mondin; Quarto ufficiale: Crezzini; Var: Campione; Ass. Var: Volpi.
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