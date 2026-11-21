Monza e Fiorentina scendono in campo al Brianteo per contendersi il posticipo della 12ª giornata di campionato. Gli uomini di Juric sono chiamati a fare punteggio pieno per interrompere la serie di 4 sconfitte consecutive e dare ossigeno a una classifica congelata a quota 7 punti che valgono il terzultimo posto. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola di Vanoli, che in classifica vanta solo 2 punti in più e che pertanto condivide (anche quest'anno) le stesse mire di salvezza del Monza (a dispetto degli oltre 150 milioni di euro spesi sul mercato). La giornata successiva, Monza e Fiorentina saranno impegnate rispettivamente contro Roma (29/11 all'Olimpico) e Udinese (29/11 al Friuli).