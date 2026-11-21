Monza-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Monza e Fiorentina scendono in campo al Brianteo per contendersi il posticipo della 12ª giornata di campionato. Gli uomini di Juric sono chiamati a fare punteggio pieno per interrompere la serie di 4 sconfitte consecutive e dare ossigeno a una classifica congelata a quota 7 punti che valgono il terzultimo posto. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola di Vanoli, che in classifica vanta solo 2 punti in più e che pertanto condivide (anche quest'anno) le stesse mire di salvezza del Monza (a dispetto degli oltre 150 milioni di euro spesi sul mercato). La giornata successiva, Monza e Fiorentina saranno impegnate rispettivamente contro Roma (29/11 all'Olimpico) e Udinese (29/11 al Friuli).
Monza-Fiorentina: quando e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Juric e Vanoli è in programma alle ore 20.45 di lunedì 23 novembre presso lo stadio Brianteo di Monza. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) nonché in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.
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Monza-Fiorentina: le probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Tourè, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela. Allenatore: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
Arbitro: Doveri; Assistenti: Monaco-El Filali; Quarto ufficiale: Bonacina; Var: Volpi; Ass. Var: Marini.
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