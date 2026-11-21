Lazio, tris al Lecce: Noslin doppietta, Frattesi super gol, Gattuso a +4 sull'Inter. Il Como torna a vincere
La Lazio riprende da dove aveva lasciato e all’Olimpico batte il Lecce per 3-0 centrando la decima vittoria in questo campionato. Tre punti che permettono ai biancocelesti di allungare provvisoriamente sull’Inter e firmati dal solito Tijjani Noslin, che mette a segno una doppietta e sale a sei gol in campionato, suo nuovo record di gol in una singola stagione di Serie A. Frattesi impreziosisce il tutto con una perla al 90′. Gennaro Gattuso deve fare ancora a meno, sulla sinistra, di Tavares e Zaccagni, puntando di nuovo su Pedraza e, appunto, Noslin, spostato a sinistra con Pinamonti alla seconda consecutiva da titolare; inoltre, in difesa si rivede Doekhi, con Provstgaard a riposo dopo gli impegni in nazionale. Eusebio Di Francesco recupera pezzi, soprattutto Monteiro e Berisha, ma solo per la panchina. Sono proprio gli ospiti a partire meglio: i salentini sono ben messi in campo e molto frizzanti palla al piede, ma, come un po’ in tutta la prima parte di stagione, a mancare è la zampata decisiva per chiudere le azioni. Avvio timido, invece, della Lazio, molto imprecisa in fase di costruzione. Serve un guizzo dei protagonisti di questo super avvio dei capitolini, e arriva al 25′: Isaksen si libera per il cross con il destro e Noslin svetta su Siebert battendo Falcone di testa. Il gol dà fiducia alla Lazio, che spinge molto sulla fascia con diversi inserimenti di Pedraza (poco fortunato su alcuni rimpalli) e spegne l’entusiasmo del Lecce. Una dinamica che emerge soprattutto nella ripresa, dove gli ospiti non riescono più a ritrovare quella spinta che aveva caratterizzato il primo tempo. Al 68′, poi, il gol che di fatto chiude la partita: Doekhi vede tra le linee Floriani Mussolini, che mette in mezzo dove c’è Taylor, l’olandese controlla sul dischetto ma non ha spazio per tirare, per cui si inventa un tacco per Noslin che da pochi passi batte di nuovo Falcone. Il punto esclamativo arriva al 90′, quando Cancellieri insiste su due palle contese e lancia Frattesi, che con un pallonetto di mancino supera il portiere ospite. Nel recupero, mentre sugli spalti si alzano i cori per Gattuso, arriva anche un gol di Gudmundsson, annullato per fuorigioco.
Como-Cagliari 2-0
Il Como rialza subito la testa dopo la sconfitta contro l’Inter. I ragazzi di Cesc Fabregas superano 2-0 il Cagliari nel match del Sinigaglia: decidono i gol di Ramon e Da Cunha. La formazione ospite prova a farsi vedere subito nell’area avversaria con un insidioso cross di Grandu per Mendy, che però è in fuorigioco. Al 13′ i biancoblù si ritagliano la loro prima occasione con una conclusione a giro di Kaiki, che però termina sul fondo. Al 21′ sale in cattedra Daniel Maldini che, dopo una bella iniziativa individuale, calcia verso la porta sfiorando il vantaggio. Il Cagliari fallisce una buona chance, mentre il Como non perdona: al 24′ i padroni di casa si portano sull’1-0 grazie ad un gol di Jacobo Ramon. Il difensore sfrutta il perfetto cross dalla destra di Couto e di testa infila la sfera alle spalle di Caprile. La reazione dei sardi non si fa attendere tant’è che al 34′, dopo una conclusione alta di Fazzini, Mendy si divora il pareggio: in questo caso è provvidenziale l’intervento di un monumentale Ramon. Al termine di 1′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 1-0. In apertura di ripresa il Cagliari si rende pericoloso con un mancino di Romano, ma sulla sua strada trova ancora l’onnipresente Ramon, che si rifugia in corner. Fabio Pisacane perde Adopo per infortunio e al suo posto manda in campo Rodriguez. Il Como, dal suo canto, si conferma estremamente cinico e al 56′ trova la rete del raddoppio con Lucas Da Cunha: ennesimo traversone dalla destra di Couto e colpo di testa vincente del capitano biancoblu. Forti del doppio vantaggio, i padroni di casa cercano di amministrare la partita e di colpire in contropiede, senza però riuscire ad incidere. All’82’ i lombardi vanno vicini al tris con un tiro angolato del neo-entrato Lahdo, su cui Caprile è bravo a distendersi per mandare in corner. La squadra di Fabregas, dopo una clamorosa traversa colpita da Douvikas in pieno recupero, porta a casa il successo per 2-0, il settimo nelle ultime otto; quinto ko nelle ultime sei per i rossoblù. In virtù di questo successo il Como sale a 26 punti in classifica, mentre il Cagliari resta a quota 16.
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