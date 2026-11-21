Serie A
sabato 21 novembre 2026
Diego Armando Maradona
0 - 0
35' 1° tempo
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sabato 21 novembre 2026
Diego Armando Maradona
Arbitro Marco Di Bello
Arbitro Marco Di Bello
0 - 0
35' 1° tempo
Napoli-Torino, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, prime occasioni nel match
Il Napoli di Allegri manca all'appuntamento con la vittoria da due giornate: la sconfitta con la Juventus ed il pareggio rimediato all'ultimo turno contro la Lazio di Gattuso hanno frenato il club partenopeo, costringendolo al 10° posto in classifica a quota 15. Dall'altra parte il Torino di Abate a secco di successi da tre turni: allo Stadio Diego Armando Maradona si preannuncia una gara infuocata. Buona diretta a tutti!
21:16
30' - Fallo di Beukema
Simeone si carica sulle spalle il Torino e conquista l'ennesimo fallo della partita, cercando di risollevare i granata, finora costretti a subire la costante manovra offensiva del Napoli.
21:12
26' - Il Napoli ci prova con Hojlund
Calcio spettacolo del club partenopeo che costruisce costantemente azioni d'attacco nella metà campo del Toro: l'asse Politano-De Bruyne-Hojlund continua ad assediare l'area granata, con il centrocampista belga che ha tentato la conclusione finita sulla difesa del Torino. Miracolo poi di Perri sulla conclusione a botta sicura di Hojlund, col francese che con la mano di richiamo manda la palla in calcio d'angolo. Che partita al Maradona!
21:04
17' - Napoli in gestione
La squadra di Allegri governa la sfera tra difesa e attacco, con la squadra di Abate che tenta costantemente il recupero del pallone. Il Napoli conterà adesso anche sull'apporto offensivo di De Bruyne, che ha preso il posto di Antonio Vergara, uscito per infortunio.
20:59
13' - Cambio obbligato per il Napoli
Vergara costretto a lasciare il campo al quarto d'ora di gioco: l'esterno del Napoli ha lasciato il campo in lacrime dopo aver accusato un fastidio alla gamba che ne ha impedito il regolare proseguimento della gara. Al suo posto dentro Kevin De Bruyne.
20:55
9' - Che occasione per il NapolI!
Ancora uno strappo di McTominay proietta la squadra di Allegri nella metà campo del Toro: lo scozzese scarica la palla a Politano che di prima conclude di piatto verso la porta difesa da Perri, con il francese che risponde egregiamente alla conclusione del 21 azzurro. McTominay arriva poi sulla respinta al centro dell'area concludendo a lato. Nessun calcio d'angolo per il Napoli.
20:52
6' - Primo angolo per il Napoli
Politano scambia con Gilmour prima di ricevere nuovamente palla tentando il cross al centro dell'area di rigore: sul pallone ci finisce ancora una volta McTominay che in girata tenta la conclusione verso la porta difesa da Perri, con il tiro che però finisce alto.
20:51
5' - McTominay sfiora il gol del vantaggio
Il numero 8 del Napoli tenta la conclusione dal limite dell'area a seguito di un'ottima percussione palla al piede: la sfera fa la barba al palo con Perri che nulla avrebbe potuto sul tiro dello scozzese.
20:45
Napoli-Torino: è iniziata la gara al Maradona
Tutto pronto per la sfida tra Allegri e Abate. Primo possesso affidato al Torino.
20:43
Hojlund-Simeone: la sfida nella sfida
Ecco i numeri a confronto tra il bomber del Napoli ed il centravanti del Torino:
20:29
Napoli-Torino: i numeri a confronto
Ecco le statistiche della squadra di Allegri e dei granata di Abate a confronto:
20:14
La Roma asfalta il Parma con Mora ed il poker di Malen
I giallorossi di Gasperini annichiliscono il Parma grazie ai quattro gol di Malen e la rete di Mora. Non è servito a nulla il gol del momentaneo pari di Elphege. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
20:03
Allegri-Abate: un rapporto che parte da lontano
La carriera da calciatore di Abate ha subito inevitabilmente una svolta, consacrandosi nel ruolo di terzino. A sancire un cambio decisivo nel ruolo dell'ex Milan e Torino, c'è lo zampino dell'attuale tecnico del Napoli: Max Allegri. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
19:48
Napoli-Torino: le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. All. Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams C., Simeone. All. Abate.
19:45
Napoli, niente conferenza stampa per Allegri
"Il Napoli comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario". Questa la nota del Napoli in merito all'assenza di Max Allegri in conferenza stampa, il quale non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia delal gara contro il Torino. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
19:31
Abate ed il rapporto con Allegri
"Ho un rapporto speciale, ci lega uno scudetto: io ero giovane, mi fece migliorare nel nuovo ruolo. Mi porto dietro tanti insegnamenti, è un tecnico di alto livello e fortissimo nelle letture delle gare". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Ignazio Abate, tecnico del Torino, in conferenza stampa sul rapporto col tecnico del Napoli, Max Allegri. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
19:15
Napoli-Torino: le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-S.; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marín; Olivera, McTominay, Gilmour, Politano; Lang, Hojlund, Vergara. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)
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