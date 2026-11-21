Vergara costretto a lasciare il campo al quarto d'ora di gioco: l'esterno del Napoli ha lasciato il campo in lacrime dopo aver accusato un fastidio alla gamba che ne ha impedito il regolare proseguimento della gara. Al suo posto dentro Kevin De Bruyne .

La squadra di Allegri governa la sfera tra difesa e attacco, con la squadra di Abate che tenta costantemente il recupero del pallone. Il Napoli conterà adesso anche sull'apporto offensivo di De Bruyne, che ha preso il posto di Antonio Vergara, uscito per infortunio.

20:14

La Roma asfalta il Parma con Mora ed il poker di Malen

I giallorossi di Gasperini annichiliscono il Parma grazie ai quattro gol di Malen e la rete di Mora. Non è servito a nulla il gol del momentaneo pari di Elphege. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.

20:03

Allegri-Abate: un rapporto che parte da lontano

La carriera da calciatore di Abate ha subito inevitabilmente una svolta, consacrandosi nel ruolo di terzino. A sancire un cambio decisivo nel ruolo dell'ex Milan e Torino, c'è lo zampino dell'attuale tecnico del Napoli: Max Allegri. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.

19:48

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. All. Allegri.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams C., Simeone. All. Abate.

19:45

Napoli, niente conferenza stampa per Allegri

"Il Napoli comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario". Questa la nota del Napoli in merito all'assenza di Max Allegri in conferenza stampa, il quale non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia delal gara contro il Torino. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.

19:31

Abate ed il rapporto con Allegri

"Ho un rapporto speciale, ci lega uno scudetto: io ero giovane, mi fece migliorare nel nuovo ruolo. Mi porto dietro tanti insegnamenti, è un tecnico di alto livello e fortissimo nelle letture delle gare". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Ignazio Abate, tecnico del Torino, in conferenza stampa sul rapporto col tecnico del Napoli, Max Allegri. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.

19:15

Napoli-Torino: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-S.; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marín; Olivera, McTominay, Gilmour, Politano; Lang, Hojlund, Vergara. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)