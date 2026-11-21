Primo tempo a ritmi elevatissimi con il Parma che affronta a viso aperto la squadra di Gasperini e crea parecchi pericoli alla difesa giallorossa . Troilo in apertura trova un attento Svilar, poi il portiere belga sembra accusare un problema muscolare ma resta in campo e diventa decisivo sugli sviluppi di un corner con un riflesso che nega la gioia del gol a Fabbian. Anche Delprato ha una ghiotta chance, è Balerdi a deviare quasi sulla linea di porta. La Roma dall'altra parte crea senza però mai impegnare seriamente Daffara, così al 42' ci deve pensare il solito Malen a tirare fuori il coniglio dal cilindro: cross di Lulli dalla destra, aggancio strepitoso dell'olandese che libera il destro in area di rigore e non perdona il portiere ducale incrociando alla perfezione sul secondo. Una rete che spezza gli equilibri poco prima dell'intervallo, scatenando però la rabbia di Gilardino per il fallo iniziale concesso alla Roma dal quale è poi nata l'azione del gol.

Elphege illude il Parma, poi ci pensa Malen

Il Parma torna dagli spogliatoi con lo stesso piglio della prima frazione e al 56' riesce a trovare il pareggio. Elphege scappa via all'altezza del centrocampo a Balerdi e si invola verso Svilar, la difesa giallorossa lo insegue non riuscendo però a fermare l'attaccante ducale che a tu per tu con Svilar non perdona per l'1-1 che fa esplodere il Tardini. Prova a scuotersi la Roma che al 63' sfiora il nuovo vantaggio con Mancini, superbo il riflesso di Daffara per deviare il colpo di testa sopra la traversa, per poi infilare un uno-due terribile. Al 68' Malen approfitta di uno svarione di Troilo e infila doppietta e nuovo vantaggio, al 71' ci pensa Rodrigo Mora a raccogliere un pallone vacante in area di rigore per il tris che stende i padroni di casa. Al 78' affonda ancora la Roma, affonda ancora con Malen che riceve l'assist di Wesley per timbrare la tripletta personale e il poker giallorosso. Non è finita la serata stratosferica dell'olandese che al 91' trova anche il quarto gol personale: Wesley scappa ancora, imbuca per Malen che supera anche Daffara per depositare in rete il poker personale e la manita Roma.